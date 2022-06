Papa pede desculpas por cancelar viagem à África

Ele também exortou seus ouvintes a não se acostumarem com a guerra na Ucrânia

O papa Francisco pediu hoje (12) desculpas ao povo da República Democrática do Congo e do Sudão do Sul por ter que cancelar sua visita devido a problemas de locomoção, e disse esperar que sua condição melhore.

O Vaticano anunciou na última quinta-feira (9) que a viagem de 2 a 7 de julho foi adiada indefinidamente por causa da doença no joelho do pontífice de 85 anos, que o obrigou a usar uma cadeira de rodas por mais de um mês.

“Sinto muito ter que adiar esta viagem, que ainda estou muito ansioso para fazer”, disse ele em seu discurso de domingo diante de milhares de pessoas na Praça de São Pedro.

Perdão

“Peço-lhes que me perdoem por isso. Oremos juntos para que, com a ajuda de Deus e com tratamento médico, eu possa ir até vocês o mais rápido possível. Estamos esperançosos”, disse, dirigindo-se diretamente às pessoas e autoridades de ambos países.

Ele também exortou seus ouvintes a não se acostumarem com a guerra na Ucrânia. “Não deixemos que o tempo entorpeça nossa dor e nossa preocupação por esses mártires”, afirmou o papa.

