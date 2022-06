ONU cobra autoridades brasileiras sobre “ato brutal de violência” contra Dom e Bruno

O Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU (ACNUDH) divulgou nesta quinta-feira (16) uma nota lamentando as revelações sobre o desaparecimento do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, no Vale do Javari, na Amazônia.

Na quarta-feira (15), o suspeito Amarildo Oliveira Costa disse que participou do assassinato da dupla. A Polícia Federal investiga o envolvimento de cinco pessoas.

No comunicado, o ACNUDH considerou o episódio um “ato brutal de violência”.

“Lamentamos profundamente a informação sobre o assassinato de Dom Phillips e Bruno Araújo Pereira. Expressamos nossas profundas condolências às suas famílias. Este brutal ato de violência é terrível e apelamos às autoridades estatais para que assegurem que as investigações sejam imparciais, transparentes e exaustivas, e que seja prestada reparação às famílias das vítimas.”

A entidade fez um apelo para que as autoridades brasileiras reforcem a proteção aos povos indígenas.

“Fazemos um apelo para que as autoridades brasileiras aumentem seus esforços para proteger os defensores dos direitos humanos e povos indígenas de toda as formas de violência e discriminação por atores do ligados ou não ao Estado, e que tomem medidas para prevenir e proteger territórios indígenas de ações ilegais.”

