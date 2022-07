Casal é preso após roubar produtos em loja da Havan em Manaus

Manaus (AM) – Após seis dias da mega inauguração em Manaus, a loja Havan, localizada no Shopping Manaus Via Norte, no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte da capital, foi alvo de um casal de assaltantes, no início da tarde de quinta-feira (30). O homem e a mulher roubaram produtos da loja.

De acordo com as informações repassadas por policias militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, a equipe policial recebeu uma denúncia informando que a loja estaria sendo alvo de assaltantes.

Durante a abordagem, os agentes constataram o fato, e o casal recebeu voz de prisão. A polícia encaminhou o homem e a mulher para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para prestar esclarecimentos sobre o fato.

Após o depoimento, o casal foi mantido em detenção aguardando os procedimentos cabíveis. Agora eles estão à disposição da Justiça.

Leia mais:

Vai curtir o Festival de Parintins? Saiba como evitar roubos e furtos

Dupla é presa por tentativa de assalto contra motorista de app em Manaus

Assalto em ônibus de Manaus deixa uma das vítimas com cabeça quebrada

Acompanhe a página do EM TEMPO no Facebook