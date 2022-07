Feira de Economia Criativa terá nova edição no final de julho em Manaus

Manaus (AM)- A Feira de Economia Criativa – Povos Criativos realiza mais uma edição, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA), localizado Avenida Silves, 2222, no Distrito Industrial, no último domingo de julho (31), das 14h às 19h, com uma programação variada e entrada gratuita.

O evento é uma realização do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa em parceria com a Associação Zagaia Amazônia, e faz parte do programa +Cultura, com o objetivo de fomentar a economia criativa amazonense.

A programação oferece um cardápio diversificado de atividades culturais e econômicas, incluindo circuito de cinema, visita guiada, espaço de gastronômico com participação de nomes, como Cynthia Gourmet Coffee, feira geek, desfile de cosplayers, k-pop, boardgame e quadrinistas e oficinas de pintura infantil com Edna Rezende.

No Circuito Podcast haverá bate-papos com artistas da Galeria Manart: Eliana Chaves, Priscila Pinto, Rakel Caminha, três nomes da Amazônia Feminina e das artes visuais. E, ainda, no palco principal, shows com Armando de Paula e Nicolas Júnior, além da apresentação de Hipnose com Tito Esteves.

Além da tradicional exposição e venda de artesanatos de artesãos amazonenses, a Povos Criativos trará nessa edição o Circuito Bate-Papo Startup, que terá a participação de Fredson Encarnação, da Fabriq Aceleradora, Gabriela Fonteles, da GB Count e Geferson Oliveira, da Navegam. A mediação da roda e conversa será feita pela diretora da Associação Zagaia Amazônia, Rozana Trilha.

Rozana reforça a importância de reunir tanta diversidade nos mais variados segmentos da economia criativa em um só lugar e a oportunidade de fazer a integração de públicos, como os mais jovens que comungam da cultura geek e dos apaixonados por artesanato e cultura tradicional.

“A Feira Povos Criativos é um espaço democrático onde culturas, saberes, ponto de vistas e gerações se encontram. O CCPA vira palco da diversidade cultural e se torna um espaço de comunhão social, onde todos são bem-vindos”, ressalta Rozana.

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Museu da Cidade de Manaus recebe exposição sustentável

Roteiros de obras audiovisuais recebem premiação

Livro conta história do punk e hardocore em Manaus