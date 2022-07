Duda Beat, a rainha da sofrência pop, abrirá o Passo a Paço 2022

Manaus (AM)- Duda Beat é a quinta atração nacional confirmada para o Festival #SouManaus Passo a Paço 2022. O prefeito David Almeida divulgou o vídeo da “rainha da sofrência pop” em suas redes sociais, nesta terça-feira (19).

Ganhadora do Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), Duda Beat, que teve o seu álbum de estreia, em 2018, incluído na lista dos dez melhores discos nacionais do ano pela revista “Rolling Stone”, abre #SouManaus Passo a Paço no dia 3 de setembro, no sábado, às 18h, no palco Tucupi, montado às margens do rio Negro, dentro do porto de Manaus.

No vídeo, Duda diz que será um show inesquecível. “Manaus, dia 3 de setembro, estamos juntos no maior Festival de Artes Integradas do Norte. O show vai ser inesquecível. Dia 3 eu vejo vocês”, divulgou a especialista em amores não correspondidos.

Essa é a quinta atração divulgada pelo prefeito David Almeida que, ao longo da última semana, anunciou a banda Jota Quest, André Valadão, Felipe Araújo e Joelma. O festival vai contar com 20 atrações nacionais e mais de 50 locais.

Serão quase 30 horas de programação artístico-cultural distribuída em mais de dez áreas de ocupação, que inclui três palcos: Caboquinho, Coreto e Tucupi. O principal objetivo do festival é projetar, nacionalmente, os artistas locais, além de potencializar o turismo na cidade de Manaus.

Os detalhes da programação e demais atrações serão anunciadas nesta quinta-feira (21), às 9h, durante coletiva de imprensa no Complexo Armazém XV, localizado no porto de Manaus – Centro. O acesso à guarita será pela rua Taqueirinha.

*com informações da Manauscult

