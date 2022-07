Amazonas Green Jazz Festival começa hoje (22) com shows no Teatro Amazonas 

Os ingressos para o evento estão à venda na bilheteria do teatro ou no site do evento

Manaus (AM)- O Amazonas Green Jazz Festival começa nesta sexta-feira, dia 22 de julho, a partir das 20h, com o espetáculo especial “Ritos de Passagem”, no palco do Teatro Amazonas, com a apresentação do instrumentista norte-americano Ed Sarath, a anfitrião do evento, a Amazonas Band, o Corpo de Dança do Amazonas (CDA) e o saxofonista Marcelo Coelho.

Já, às 21h30, terá o show do Triumvirate, um trio de música latina liderado pelo pianista porto-riquenho Edsel Gomez.

Os ingressos para o evento estão à venda na bilheteria do teatro ou no site www.amazonasgreenjazzfestival.com.br. Composição do instrumentista Ed Sarath, “Rites of Passage (Ritos de Passagem)” foi apresentado no Brasil pela primeira vez em 2008, também no festival de jazz.

A obra retorna para homenagear os 10 anos do evento, com Sarath tocando flugelhorn (instrumento de sopro) ao lado do saxofonista paulista Marcelo Coelho e da Amazonas Band, sob regência do maestro e diretor artístico do festival, Rui Carvalho.

Inspirado na jornada de evolução do ser humano, o espetáculo promete surpreender o público ao combinar o ritmo jazzístico com a mística da etnia Tikuna, por meio de uma performance especial do Corpo de Dança do Amazonas (CDA).

Dirigido pelo bailarino e coreógrafo Mário Nascimento, o CDA apresentará uma coreografia original de Rui Moreira, considerado um dos nomes mais representativos da dança contemporânea no Brasil. Rui possui mais de 30 anos de atuação no setor cultural, com passagens pelo Grupo Corpo (MG) e companhias Cisne Negro (SP), Balé da Cidade de São Paulo (SP), Seráquê? (MG) e Azanie (França).

A segunda atração da noite será um dos principais pianistas de jazz do mundo, Edsel Gomez, que foi indicado ao Grammy Award pelo álbum Cubist Music. Ele organizou e dirigiu a gravação vencedora do Grammy de Dee Dee Bridgewater, Eleanora Fagan (1915-1959): To Billie with Love from Dee Dee Bridgewater.

O Amazonas Green Jazz Festival tem patrocínio master do Instituto Cultura Vale, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, apoio da da Embaixada dos Estados Unidos, e o hotel oficial é o Juma Ópera.

