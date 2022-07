Boninho posa ao lado de Tadeu Schmidt em reunião para o BBB 23: ‘Vem coisa boa’

Após rumores de que o Big Brother Brasil 2023 seria comandado por um novo apresentador, Tadeu Schmidt apareceu ao lado de Boninho confirmando os preparativos para a próxima edição do reality show.

Em um registro compartilhado pelo Big Boss no Instagram, foi dada a largada para o reality show:

“BB23 está ON!! Segura que vem coisa boa”, escreveu Boninho.

O boato de que Tadeu não estaria escalado para o programa em 2023 surgiu na última semana pelo colunista Alessandro Lo-Bianco, do programa ‘A Tarde é Sua’. Segundo o jornalista, a Globo não teria gostado do desempenho do ex-Fantástico a frente do programa.

Em um pronunciamento direto, a Globo desmentiu a informação: “É fake news, Tadeu Schmidt está confirmadíssimo”.

Nas redes sociais, Tadeu foi visto como um dos maiores destaques da temporada, que recebeu o título de morna. O desempenho do apresentador foi elogiado na web por famosos como Xuxa:

“Ele é doce, carinhoso, se emociona. Ele quer pegar as pessoas no colo, abraçar, fala bonitinho, certinho. Eu não sei se conseguiria, porque ele é neutro, é certinho. Fala para o Tadeu que é ele quem venceu esse BBB”, disse Xuxa.

*Com informações do iBahia

