BBB22: Rodrigo Mussi critica dinâmica de Boninho: “Perda de tempo”

Uma nova dinâmica que reuniu os eliminados do BBB22 na última quinta-feira (17) foi questionada pelo ex-brother Rodrigo Mussi. O gerente comercial perguntou em suas redes sociais sobre a utilidade do encontro dos eliminados, e criticou Boninho.

Em seu Twitter, o ex-brother, criticou a sua ida ao Rio de Janeiro para a dinâmica no último domingo (20). “Viagem para o Rio foi inútil”, escreveu, colocando um emoji de risada logo na sequência.

Já nesta segunda-feira (21), Rodrigo publicou uma série de stories para reforçar o seu ponto de vista.

“E que viagem inútil para o Rio de Janeiro, hein? Não que a gente quisesse colocar o Gustavo, mas era o que tinha ali entre os que a gente tinha menos relação. Não pensando muito no jogo, tá? Mas foi viagem inútil, não adiantou nada a gente ter ido para o Rio. Imagina a galera put* para caramba”, pontuou o brother, lembrando do veredito dos sete ex-BBBs que participaram da atividade.

O paulista também aproveitou para comentar a nona berlinda do reality. “Gostaram do Paredão ontem, né? Gostaram. Quem que vai sair? Vocês vão tirar a Laís mesmo? É ela? Já tô vendo aqui, já deu 80% no UOL, em alguns lugares aqui. Pensa bem!”, opinou.

Rodrigo finalizou o seu discurso pedindo para que as redes sociais não cancelassem o próximo eliminado. “E por favor, sem cancelamento, sem ódio, sem raiva, tá? Independente de quem sair, sem xingar, essas coisas, não façam isso, é tão feio, não precisa disso, ninguém é perfeito, quem dera se fôssemos, mas a gente não é, tá bom?”, finalizou.

* Com informações da site Metrópoles

