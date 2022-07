Professora é eleita membro da Academia de Literatura, Arte e Cultura da Amazônia

Manaus (AM)- Michele Lins Aracaty e Silva, professora do Departamento de Economia e Análise (DEA), da Faculdade de Estudos Sociais (FES), foi eleita a mais nova integrante da Academia de Literatura, Arte e Cultura da Amazônia (Alaca).

O resultado foi divulgado na última reunião da instituição realizada no dia 2 de julho. A solenidade de posse ocorre no dia 3 de agosto, às 19h, na sede da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas.

Docente da Ufam desde 2013 e com 20 obras publicadas, 31 artigos científicos e 65 capítulos de livros, Michele Aracaty ocupará a cadeira de número 71 na Alaca.

“O convite é uma homenagem e um reconhecimento da relevância das obras publicadas, pois trazem uma reflexão sobre a importância da Amazônia”, expôs.

O processo de escolha de novos membros leva em conta a relevância das obras relacionadas à Amazônia publicadas pelos candidatos.

“No meu caso, levaram em consideração uma trilogia que publiquei que versa sobre a Amazônia e o desenvolvimento regional e buscavam um autor ainda vivo (produzindo) que representasse os economistas”, informa a autora de “Amazônia: aspectos singulares para o desenvolvimento regional”, de 2019.

“Economia da Floresta”, “Didática no Século XXI, Vol. III” e “Análise das Potencialidades Socioeconômicas do Estado do Amazonas” são exemplos de títulos de destaque publicados pela pesquisadora da Ufam.

Além da Alaca, a professora também é membro da Câmara Brasileira de Cultura do Amazonas, tendo sido agraciada pela “Cruz do Mérito da Economia” tornando-se Dama Comendadora, em 2021. Entre as homenagens recebidas, Michele Aracaty foi escolhida “Docente do Ano da Universidade Federal do Amazonas – Ufam” pelo Corecon-AM Acadêmico, em 2018.

Criada em 2021, a Academia de Literatura, Arte e Cultura da Amazônia (Alaca) tem como objetivo o cultivo da língua e literatura nacional, arte e cultura do Brasil.

Edição Web: Bruna Oliveira

