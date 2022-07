O motorista estava realizando a frota no local quando perdeu o controle do veículo

Manaus (AM) – Um ônibus do transporte coletivo perdeu o controle, e atravessou um rip rap, por volta das 22h, na noite desta sexta-feira (23), enquanto trafegava na rua São Pedro, no bairro Campo Salles, na Zona Oeste da capital.

De acordo com informações preliminares de testemunhas, o motorista estava realizando a frota no local quando perdeu o controle do veículo e desceu a ladeira em alta velocidade.

Na ocasião, o ônibus atravessou o rip rap e parou do outro lado do igarapé, após invadir o muro de uma residência. Devido ao impacto, moradores se assustaram e correram para ajudar as possíveis vítimas, porém, apenas o motorista do ônibus ficou ferido.

De acordo com os relatos, populares socorreram o motorista e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que realizou o atendimento médico na vítima ainda no local. O homem não corre risco de vida.

Um guincho foi acionado para retirar o ônibus do local. A remoção durou horas devido à dificuldade que as equipes tiveram para remover o veículo.

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Grave acidente entre carro de aplicativo e micro-ônibus deixa feridos em Manaus

Acidente com ônibus deixa ao menos 7 mortos e mais de 10 feridos

Acidente entre caminhão e ônibus assusta passageiros e deixa feridos em Manaus

Acompanhe a página do EM TEMPO no Facebook