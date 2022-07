O eleitorado jovem

Segundo estudos divulgados recentemente, a agenda socioambiental amazônica, incluindo a crise climática, é motivo de grande preocupação do eleitorado jovem que irá às urnas no próximo mês de outubro no Estado Amazonas.

A agenda é considerada prioritária entre a imensa maioria dos jovens que esperam sua repercussão nos debates e nas propostas que permearem os eventos protagonizados pelos candidatos a cargos majoritários e proporcionais neste ano de 2022.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 2.647.748 de cidadãos participarão da batalha de votos no Amazonas, com 219 mil eleitores a mais do que há quatro anos, e 58.984 eleitores na faixa etária de 16 e 17 anos, um incremento de quase 20 mil em relação às eleições de 2018.

O crescimento do eleitorado jovem e o seu engajamento nas questões sociais e políticas envolvendo o Estado e a região, com a força das campanhas encetadas pela Justiça Eleitoral, foram ressaltados pela diretora-geral do TRE-AM, Melissa Lavareda: “É um crescimento muito significativo o engajamento dos jovens no processo eleitoral, que neste ano, sem sombra de dúvidas, participarão em maior número das eleições. É uma resposta muito importante a todas as campanhas realizadas desde o início do ano, incentivando os adolescentes de 16 e 17 anos tirarem o título de eleitor”.

Pelo visto, os jovens estão bem na sua forma de pensar o Amazonas e a Amazônia, com a consciência de suas responsabilidades enquanto cidadãos eleitores a exigir rumos que relevem uma agenda ambiental compatível com a vida e a harmonia entre o homem e a natureza.

Leia mais:

Wilson Lima e David Almeida acertam aliança política para eleições deste ano

Luiz Castro defende mais projetos para crianças e adolescentes no Amazonas

Zé Dirceu lançará livro em Manaus na quinta-feira