Vídeo forte: supostos assaltantes são linchados após roubo de ônibus em Manaus

Manaus (AM) – Supostos assaltantes que não foram identificados até o momento, foram agredidos até a morte por volta das 22h30 da noite deste sábado (23), após realizarem um roubo no ônibus da linha 082, no bairro Zumbi dos Palmares, na zona Leste da capital.

De acordo com informações repassadas por testemunhas, os dois homens estavam dentro do transporte coletivo e ao chegar na rua Santa Inês do bairro mencionado, eles anunciaram o assalto. Após o roubo os mesmos desceram e fugiram para ruas distintas.

Ainda conforme as informações os homens foram perseguidos por populares. Um dos suspeitos foi alcançado na rua Linhares e foi espancado até a morte com pauladas e pedradas na região da cabeça. A segunda vítima foi perseguida e espancada até a morte na rua Berimbau Baino.

Uma das moradoras no local estava revoltada pois, o homem foi morto na frente de sua residência. “Não é para matar ele aqui na frente da minha casa. Façam o que quiserem, mas tirem ele daqui”, disse.

Após os linchamentos, os agressores fugiram sem serem identificados. A polícia esteve no local, isolou a área em que os corpos ficaram jogados.

Os corpos foram removidos pelo Instituto Médico Legal (IML) onde foram encaminhados para a sede para ser feito o exame de necropsia. Eles continuam no local à espera de reconhecimento de familiares. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investigam o caso.

