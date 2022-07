Evento “Trance na rua” acontece neste domingo (31) em Manaus

Além dos shows, a programação terá uma Feira Criativa com diversos expositores locais

Manaus (AM)- Acontece neste domingo (31), o “Trance na Rua – Arte e Cultura Alternativa”, a partir das 9h e segue até às 22h, na rua José Clemente, Centro de Manaus.

O evento é produto de dois Workshops de Cultura Psicodélica (2018 e 2022) que aconteceram em Manaus. Idealizado pelo coletivo Psy Cult Amazonas e produzido pelo Conexão Puxirum, coletivos de artistas, fazedores de cultura e profissionais independentes, o evento será acompanhado de muita música, com apresentação de 12 DJs e DJanes.

Além dos shows, a programação terá uma Feira Criativa com diversos expositores locais, comidas, estrutura de palco, som, iluminação, decoração, uma tenda para proteção do sol, climatizadores, bebidas e comidas a preços acessíveis.

Para acesso, os participantes pagam R$ 15 com vendas no segundo lote e na portaria do evento R$ 20.

LINE UP

10h – Chayamichi- Prgressivo

11h – Kimo- Full On

12h – Salma- Goa

13h – Dent – Full on

14h – Idmax – Full on/night

15h – Speedsheep – Full on Night

16 – Hyppng – Full On Night/forest

17h – Salem Noise – Forest

18h – Adriohm – Forest / Dark

19h – Repolho Doido – Dark Psychedelic

20h – UnknownPleasure – Dark/Hitech

21h – Himathech – Dark Psychedelic/Hi Tech

Sobre a Cultura

A cultura psicodélica em Manaus se intensificou por volta dos anos 2000, ou seja, são 22 anos de evolução e crescimento na cena local, nesses anos a cultura obteve muitos adeptos, que levam a cultura como um estilo de vida, para além de festas e festivais.

A cultura psicodélica está ligada com o chamado na cena de “P.L.U.R” – que quer dizer: “Peace, love, unity, respect” – ou seja, paz, amor, união e respeito, elementos necessários em todas as comunidades e sociedades para se viver com harmonia.

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Coreógrafo ministra oficina de frevo no Ceará

Festival de cinema de Alter do Chão 2022

Cine Casarão recebe quatro longas-metragens