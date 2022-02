“Foi desesperador”, diz desabrigada após deslizamento em Manaus

Moradores do beco Nossa Senhora da Conceição foram socorridos pela Defesa Civil, que os retirou do local

Manaus (AM) – Após as fortes chuvas na capital amazonense durante esta semana, um deslizamento de terra deixou 8 famílias desabrigadas na manhã deste sábado (19) no bairro Petrópolis, zona Sul de Manaus.

Moradores do beco Nossa Senhora da Conceição foram socorridos pela Defesa Civil, que os retirou do local. Mais quatro famílias também estão desabrigadas.

Elas estão sendo atendidas pelo Comitê de Gestão de Crises da cidade, que auxilia famílias desabrigadas em razão dos recentes deslizamentos de terra.

“Foi desesperador. Não temos para onde ir e acionamos a Defesa Civil”, disse uma moradora que não quis ser identificada.

Edição: Lucas Henrique

Leia mais:

Chuva causa estragos e deixa trânsito congestionado em Manaus

Número de mortos em Petrópolis (RJ) chega a 44, após fortes chuvas

Chuva em Petrópolis já deixou mais de 100 mortos