Barra de direção quebra e ônibus quase despenca de barranco em Manaus

Manaus (AM) – Um acidente envolvendo um ônibus de transporte coletivo quase terminou em tragédia na Bola da Suframa, zona Sul da capital amazonense, na manhã desta quinta-feira (18).

O veículo da empresa Global Green, linha 711, saiu parcialmente da pista, depois que a barra de direção do coletivo quebrou e o condutor perder o controle do ônibus, que quase despencou de um barranco. A linha faz a rota pelo bairro Mauazinho.

Não houve feridos, apenas do pânico no local. A empresa fez remoção do veículo.

Criança atropelada

Já na zona Norte de Manaus, um menino de 11 anos foi atropelado nesta quarta-feira (17). Ele tentava atravessar a avenida das Torres.

O garoto estava a caminho da escola, quando não percebeu a aproximação de um veículo e acabou sendo atingido. O impacto fez o menino ser arremessado em direção a sarjeta e bater a cabeça.

Agentes do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) foram acionados para prestar socorro a criança. O condutor do veículo permaneceu no local e prestou assistência ao garoto.

