’Crédito Rosa’ já liberou mais de R$ 764 mil em financiamentos para negócios comandados por mulheres no Amazonas

No Amazonas, mais de 150 mulheres empreendedoras, que tiveram atividades comerciais afetadas pela pandemia da Covid-19, encontraram no ‘Crédito Rosa’ uma alternativa para alavancar os negócios. A linha de financiamento, lançada pelo Governo do Amazonas, já liberou R$ 764.423,80 na capital e em outros 28 municípios do interior.

O projeto foi criado pelo governador Wilson Lima. Fruto de uma parceria entre a Agência de Fomento do Amazonas (Afeam) e a Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), a linha de financiamento faz parte do programa ‘Mais Crédito Amazonas’.

“O Crédito Rosa é voltado especificamente para aquelas mulheres que desejam empreender, seja para implantar ou manter a atividade produtiva. O grande diferencial desse programa são os prazos. Nós estamos falando das menores taxas de juros do mercado, em torno de 6% ao ano. Quando se paga em dia ainda existe um desconto, um rebate de 25%” , explicou o diretor-presidente da Afeam, Marcos Vinícius.

Os valores variam de R$ 500 a R$ 21 mil, de acordo com a análise de crédito da solicitante, e podem ser utilizados nas despesas operacionais de implantação, manutenção ou modernização da atividade produtiva, além da aquisição de máquinas, móveis e utensílios para o empreendimento.

A costureira Ivanilda Cardoso, 49, moradora do município de Novo Airão (a 115 km de Manaus), foi uma das contempladas pelo Crédito Rosa. A costureira recebeu R$ 5 mil e pretende, com o valor, criar um ateliê para as suas encomendas.

“Eu estava querendo evoluir o meu trabalho. Como eu sou autônoma, não tenho emprego fixo, isso é importante para eu receber melhor meus clientes. Eu também não tenho alguns materiais, então eu quero investir nisso. Graças a Deus eu consegui esse crédito”

Para algumas mulheres, o ‘Crédito Rosa’ também é uma oportunidade para mudar o ramo do empreendimento. Esse é o caso da comerciante Rayssa de Souza, 24, também moradora de Novo Airão, que trabalha com a venda de vestuário e agora, com o financiamento, pretende investir na construção de um flutuante.

“Eu fiquei sabendo do crédito através da internet, então eu fiz minha inscrição e fui contemplada com R$ 5 mil. Esse valor vai ajudar não somente a mim, como o meu filho e a minha mãe que também mora comigo. Estou muito agradecida” , pontuou.

Cadastro

Em Manaus, as interessadas em solicitar o ‘Crédito Rosa’ devem realizar cadastro, mediante a entrega de documentos, na Secretaria de Assistência Social (Seas), localizada na avenida Darcy Vargas, 77, Chapada, zona centro-sul. Os atendimentos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Mais informações em: www.afeam.am.gov.br.

No interior, as mulheres empreendedoras podem entrar em contato com a secretaria por meio dos números 2121-7837 e (92) 994987874 ou pelo e-mail: [email protected]

*Com informações da assessoria

