Anori (AM) – Um homem, de identidade e idade não reveladas, foi preso pelo crime de estupro de vulnerável contra duas sobrinhas, de nove e 14 anos de idade. A ação policial aconteceu nesta sexta-feira (19), na AM-454, estrada que liga Anori e Codajás (distantes a 195 e 240 quilômetros de Manaus, respectivamente), enquanto o indivíduo tentava fugir de Anori após ter prisão preventiva decretada pela Justiça.

De acordo com Utarciso Rodrigues, investigador da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), e gestor da 79ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Anori, o crime ocorreu na residência do autor, quando as meninas tinham dos sete aos nove, e de nove a 11 anos, respectivamente.

Ainda segundo Utarciso, o homem foi preso e encaminhado à unidade prisional do município, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.

Moradores de Anori foram até a delegacia, revoltados com os crimes, e tentaram espancar o indivíduo. Segundo informações compartilhadas em grupos de conversa, o preso já vinha sendo procurado por facções criminosas atuantes no estado do Amazonas.

Veja momento da prisão:

Homem quase foi espancado. Imagens: Reprodução

