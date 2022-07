Seleção Indígena de Futebol de Rio Preto da Eva recebe uniformes

Rio Preto da Eva- Na noite desta terça-feira (12), a Prefeitura de Rio Preto da Eva, por meio da Coordenação de Esporte do município, entregou os uniformes para os 22 jogadores que compõem a Seleção Indígena de Futebol.

A equipe recebeu a camisa, o short e o meião para jogo, na cor laranja, que representa Rio Preto. Durante a entrega, no Ginásio da Escola Municipal Menino Jesus, o prefeito Anderson Sousa falou sobre o incentivo ao esporte.

“Nós estamos aqui para somar com o esporte. Já entregamos bolas para a realização dos treinos, entregamos os equipamentos para todos os times que vão disputar os jogos distritais, estamos reformando o Estádio Francisco Garcia, o Ginásio Dayson Siqueira Pinto, e até semana que vem devemos entregar mais um ginásio na cidade”, disse Anderson.

Durante a entrega dos uniformes, ainda foram realizadas apresentações culturais. A seleção indígena de Rio Preto da Eva vai disputar a I Copa Indígena de Futebol do Amazonas, que reúne equipes de todos os municípios do Estado. O primeiro jogo deve acontecer no fim deste mês, contra a seleção de Itacoatiara.

“A primeira etapa foi uma seletiva dentro do próprio município, em várias comunidades indígenas, para encontrar os 22 melhores jogadores de futebol e formar a seleção. Em seguida nós começamos os treinos e a preparação física e tática para a competição”, informou Sérgio Sampaio, coordenador da Copa Indígena em Rio Preto da Eva.

O técnico da equipe está confiante e diz que o time está preparado para a competição. “Nós estamos com um bom time e estamos trabalhando forte. Antes da estreia a gente ainda vai fazer um amistoso contra o RPE Parintins, que vai disputar a Série B do Amazonense, e isso vai ser muito importante para avaliarmos os pontos fortes e trabalharmos as fragilidades”, informou Augusto Castro.

Uma das armas do time é o atacante Itamar Marubo, da etnia Marubo, promessa de ser o artilheiro. “É a primeira vez que vou jogar futebol em uma competição oficial e eu estou gostando da experiência. A gente fica muito feliz pelo apoio recebido e com certeza vamos dar o nosso melhor dentro de campo para trazermos a vitória pra Rio Preto”, disse o jogador.

A I Copa Indígena de Futebol do Amazonas acontece de 09 de julho a 14 de agosto. A competição é promovida pelo Governo do Amazonas, por meio da Fundação Estadual do Índio (FEI) e a Fundação do Amazonas de Alto Rendimento (FAAR), em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Federação Internacional de Futebol (FIFA) e Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

*Com informações da assessoria

Fotos: CHICÃO PRODUÇÕES MARQUES

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Jogos da Copa do Brasil definem quartas de final

Olimpíada do exército reúne mais de mil atletas em SP

Feira Fitness do Norte acontece neste fim de semana