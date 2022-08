O mercado dos jogos de azar online está se modificando com o surgimento de novas tendências digitais. Isso significa que, dentro do próprio mercado, acabam surgindo novas tendências, motivadas pela procura dos jogadores pela inovação. Saiba quais são as novas tendências em jogos de azar online.



Desde seu surgimento, na antiguidade, os jogos certamente passaram por muitos processos evolutivos. Isso continua sucedendo – na verdade mais rápido, até – em nossos dias.

A era digital, como chamamos ao século XX, vem trazendo novidades sucessivas numa base quase diária. Na vanguarda da inovação encontramos alguns mercados, sendo que os operadores dos cassinos e das casas de apostas online se encontram entre os principais investidores e entre os que mais rapidamente aplicam as novidades tecnológicas em seus sites.

Nesse processo, a evolução dos jogos tem permitido que os amantes do digital assistam, em primeira mão, a todos os novos recursos, enquanto aproveitam seus momentos de entretenimento e lazer.

Venha saber quais são as caraterísticas das plataformas de jogos de azar que marcam a tendência atual e o que os jogadores brasileiros esperam desse tipo de website.

1. Novas formas de pagamento

Um dos fenômenos digitais que virou tendência é a apresentação de novos meios de pagamento nos cassinos online.

Mais do que o boleto ou o cartão de crédito e débito – que eram os únicos modos de fazer pagamentos nos primórdios dos cassinos online – hoje os cassinos online já estão apresentando meios de pagamento rápido, seguro e totalmente anônimo.

As carteiras eletrônicas e as criptomoedas são alguns exemplos de meios de pagamento que permitem depositar e sacar dinheiro nessas plataformas com rapidez.

2. Aplicativos próprios

Os jogadores da atualidade esperam que os cassinos tenham aplicativos próprios, adaptados aos dispositivos móveis e com funcionalidades específicas para smartphone.

A possibilidade de jogar em qualquer local e de poder aproveitar recursos de movimento em jogos como os caça-níqueis é, já, uma exigência dos usuários das plataformas de jogos de azar.

3. Live cassinos e seu streaming

O streaming de jogos é uma tendência que se manifestou já em 2021 e que permanece atualmente.

Os jogadores dos cassinos parecem preferir jogar em cassinos live, onde têm a oportunidade de ficar jogando jogos como a roleta, o pôquer ou o blackjack em tempo real, com streaming de vídeo.

A oferta de jogos em streaming permite um maior realismo, já que todo o processo acontece com um croupier real, que faz todo o processo que aconteceria também num cassino terrestre.

4. Inteligência Artificial e atendimento permanente

No mundo dos jogos de azar é cada vez mais comum que a assistência aos clientes seja feita em permanência, com sistemas automatizados que permitem a resolução de problemas por 24/7.

Na verdade, a IA está mudando todo o universo de apostas e jogos virtuais, ao permitir um acesso muito mais simples, dinâmico, personalizado e permanente às plataformas, melhorando assim as experiências dos jogadores e incentivando-os a se registrar e a jogar nesses espaços virtuais.

Leia mais:

Pôquer- um dos jogos preferidos dos brasileiros

Cassio do Corinthians fala sobre possível ida para Copa do Mundo

Pedro Scooby é o novo padrinho do Comitê Olímpico Brasileiro