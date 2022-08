Pedro Scooby é o novo padrinho do Comitê Olímpico do Brasil

Acostumado a encarar as maiores ondas do planeta, o surfista Pedro Scooby foi convidado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) para uma missão especial. O carioca será padrinho do Time Brasil e, de forma voluntária, terá a função de convocar a torcida verde e amarela no apoio aos atletas rumo aos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

O programa de padrinhos e madrinhas do COB reúne personalidades renomadas do país, que trabalharão como embaixadores em eventos, competições e nas redes sociais. A intenção é trazer cada vez mais engajamento de torcida e seguidores, além de ajudar a promover o esporte olímpico e os atletas nacionais.

“Estamos muito felizes em anunciar o Pedro Scooby como primeiro padrinho do Comitê Olímpico do Brasil neste ciclo até Paris 2024. Temos uma jornada de muitas ativações, competições e oportunidades pela frente e, ninguém melhor do que o Scooby, que além de ser um atleta consagrado globalmente, é uma pessoa que carrega na essência os valores olímpicos”, afirmou Gustavo Herbetta, diretor de Marketing do COB.

Pedro Scooby começou sua carreira no surfe aos 11 anos de idade e atualmente está no seu auge. Aos 34 anos, ele é o atual vice-campeão do maior campeonato de ondas gigantes do mundo, o Nazaré Tow Surfing Challenge, onde, inclusive, recebeu a nota mais alta da competição; também foi finalista do “Big Wave Awards”, considerado o “Oscar” das ondas gigantes, como surfista do ano e detentor da maior onda surfada. Fora das águas, inspira gerações e movimenta o mercado esportivo com a sua história e estilo de vida. Com 6.5 milhões de fãs em seu Instagram, Scooby emana boas energias, compartilha seu dia a dia e sua relação com os filhos, além do seu talento no surfe.

O surfista também protagonizou a última edição do Big Brother Brasil, se tornando um dos participantes mais queridos pelo Brasil inteiro, principalmente pela relação de amizade que construiu com o atleta olímpico e campeão mundial de atletismo, Paulo André, um dos grandes nomes do Time Brasil.

“Me senti muito honrado com o convite. Ajudar a levar essa mensagem, de quão importante são os Jogos Olímpicos e do quanto esses atletas são especiais por serem olímpicos. É uma honra ajudar e fazer parte disso de alguma forma”, celebrou Scooby, que há algumas semanas conheceu o Centro de Treinamento do COB, no Rio de Janeiro, e se impressionou com a qualidade da estrutura oferecida aos atletas.

O programa de padrinhos e madrinhas proporcionará a interação de grandes personalidades com os atletas e a torcida em ações especiais. A ideia do COB é levá-los para acompanhar a performance do Time Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, Jogos Pan-americanos de Santiago 2023 e outras missões organizadas pelo COB. Após o anúncio de Scooby, o COB já prepara a divulgação de novos nomes para os próximos meses.

*COB

foto: Marina Ziehe/COB

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Circuito de surfe terá grande final nesta semana

Pedro Scooby sofre acidente de surfe e anuncia pausa

Luana Piovani opina sobre Pedro Scooby