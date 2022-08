1xBet – nova parceira regional do PSG

Nesses territórios, eles lançarão campanhas de marketing com o time de futebol profissional masculino do PSG

A empresa internacional de apostas 1xBet e o clube de futebol francês Paris Saint-Germain assinaram um acordo de parceria para as próximas três temporadas.

Em 1º de julho de 2022, a 1xBet tornou-se um parceiro regional oficial do clube parisiense na África e na Ásia, estendendo-se a outras regiões a partir da temporada seguinte.

“Estamos muito satisfeitos em receber a 1xBet como parceira regional do Paris Saint-Germain”, anunciou Marc Armstrong, diretor de parcerias do Paris Saint-Germain. “A 1xBet está bem implantada nos continentes onde o clube tem muitos adeptos. A 1xBet é uma acionista ambiciosa no mundo das apostas esportivas online e, ao colaborar com o Paris Saint-Germain, espera consolidar a sua posição de líder em muitos países. ”

“O Paris Saint-Germain é um dos clubes de futebol mais populares do mundo”, acrescentou Alex Sommers, porta-voz da 1xBet. “Compartilhamos o desejo de ter sucesso em todos os campos e oferecer aos fãs uma experiência de apostas online nova e enriquecedora.”

A 1xBet é uma das principais casas de apostas do mundo, operando diretamente e através de seus parceiros de franquia em mais de 50 países da América Latina, Europa, África e Ásia, empregando milhares de funcionários.

Sobre a 1xBet

A 1xBet é uma empresa de apostas mundialmente famosa com mais de 15 anos de experiência no setor. Os clientes da marca podem apostar em milhares de eventos em mais de 60 esportes. Além disso, o site e os aplicativos da empresa estão disponíveis em mais de 60 idiomas.

A 1xBet coopera com clubes e organizações esportivas de renome – FC Barcelona, FC Lyon, Serie A italiana, AFCON e outros. Além disso, existem organizações populares de eSports no portfólio de parcerias da 1xBet, incluindo MIBR, Team Spirit, K23 e OG Esports. A casa de apostas se tornou repetidamente uma indicada e vencedora de prêmios de prestígio, incluindo prêmios da IGA, SBC, G2E Asia, EGR Nordics Awards e outros.

Sobre o PSG

O PSG é um dos clubes mais condecorados da França e o mais bem-sucedido do século 21. A equipa chega regularmente às fases finais da Liga dos Campeões e, na temporada 2019/20, tornou-se finalista no torneio de clubes mais prestigiado da Europa.

Alguns dos melhores jogadores do mundo jogam no clube de Paris: 7 vezes vencedor do Ballon d’Or, Lionel Messi, o jogador mais caro da história do futebol – Neymar, campeão mundial da seleção francesa Kylian Mbappé e muitos outros.

