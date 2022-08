Prefeito David Almeida assina a nomeação de mais 40 médicos aprovados no concurso público da Semsa

Manaus (AM) – O prefeito David Almeida assinou nesta quarta-feira (31), a nomeação de mais 40 médicos aprovados no concurso público da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). A nomeação é a segunda relativa ao Edital 001/2021 e segue a ordem de classificação dos profissionais conforme o resultado final, homologado por meio do Decreto de 26 de maio de 2022, na edição 5351 do Diário Oficial do Município (DOM), e republicado na edição 5367, de 21 de junho de 2022.

Além das novas nomeações do concurso, o prefeito assinou promoções e progressões de servidores efetivos da Semsa, seguindo as diretrizes de reconhecimento e valorização dos trabalhadores do município. O anúncio das duas medidas foi feito por meio das redes sociais do chefe do Executivo municipal e ainda serão publicadas do DOM.

“Estou assinando as promoções e progressões de 566 servidores da Semsa, ao mesmo tempo em que estou assinando o segundo chamamento do concurso. Primeiro chamamos 50 médicos e agora estou chamando mais 40 médicos de 40 horas para atuarem conosco na nossa saúde básica” , disse David Almeida, acompanhado da secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, e dos subsecretários Djalma Coelho e Nagib Salem.

Todos os nomeados foram aprovados para o cargo de Especialista em Saúde – Médico, na categoria Clínico Geral, em regime de trabalho de 40 horas semanais. Eles irão compor as equipes da Estratégia Saúde da Família, com atuação nos distritos urbanos de Manaus e também no Distrito Rural.

Por meio do Edital 001/2021, o concurso da Semsa ofereceu 124 vagas para o cargo de Especialista em Saúde – Médico, mais cadastro reserva.

“Com as novas nomeações, o número de profissionais chamados pela Semsa chega a aproximadamente 80% do total de aprovados para o cargo de médico” , assinalou Shádia Fraxe, destacando que os convocados no primeiro chamamento já foram empossados e estão atuando na rede municipal de saúde, no atendimento primário e especializado.

De acordo com a secretária, a próxima etapa relativa ao concurso será a nomeação dos aprovados no Edital 002/2021, que ofereceu 1.822 vagas e teve o resultado final homologado no último dia 25 de agosto.

“Faremos as nomeações de acordo com as necessidades prioritárias e com nossa capacidade orçamentária” , explicou.

Por meio de três editais, o concurso da Semsa ofereceu um total de 2.001 vagas de nível superior, médio, médio técnico e fundamental. As provas foram realizadas no primeiro semestre deste ano e apenas os processos do terceiro edital (003/2021), que oferece 55 vagas para condutor de ambulância e condutor de motolância, ainda não foram concluídos, uma vez que incluem provas práticas, ainda em curso.

O concurso público foi anunciado pelo prefeito David Almeida no segundo semestre do ano passado, como medida para recompor as equipes de saúde, reduzidas em função de aposentadorias, demissões, mortes e outros motivos de vacância. O certame ficou sob a responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas, sob a coordenação da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização de Concurso Público da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad).

