Manaus (AM) – A corrida eleitoral pelo Governo do Amazonas tem Wilson Lima (União Brasil) na frente de seu concorrente Amazonino Mendes (Cidadania). O atual governador subiu sete pontos na pesquisa espontânea do Instituto Perspectiva, divulgada nesta terça-feira (30). Ao longo da campanha, os candidatos seguem realizando diversas ações.

Wilson confirmou a tendência de crescimento na preferência do eleitor e já subiu sete pontos em relação à pesquisa anterior do instituto, de maio deste ano.

Wilson tem agora 20% das intenções de voto espontâneas, contra 15% de Amazonino, segundo colocado. No levantamento realizado no dia 31 de maio pela Perspectiva, o governador tinha 13% e estava somente a um ponto da segunda colocação; agora está com cinco pontos de vantagem.

De acordo com o instituto, a coleta dos dados ocorreu nos dias 26 e 27 de agosto com 1.500 eleitores de Manaus e dos 24 maiores colégios eleitorais do Amazonas: Parintins, Manacapuru, Itacoatiara, Coari, Tefé, Tabatinga, Maués, Iranduba, Manicoré, Humaitá, São Gabriel da Cachoeira, Autazes, Lábrea, Presidente Figueiredo, Careiro, Boca do Acre, Benjamin Constant, Carauari, Barreirinha, Borba, Eirunepé, Nova Olinda do Norte, São Paulo de Olivença, e Rio Preto da Eva.

Na pesquisa estimulada, onde é o instituto apresenta nomes dos candidatos, Wilson também lidera com 28% das intenções de voto, contra 26,8% do segundo colocado. O crescimento de Wilson foi de 2% em relação ao último levantamento realizado no dia 31 de maio, quando ele pontuava 26,3% dos votos.

Última pesquisa

Na pesquisa do Instituto Ipec divulgada nesta quarta-feira (24), encomendada pela Rede Amazônica, revela os índices de intenção de voto para o cargo de governador do Amazonas. Os candidatos Amazonino Mendes (Cidadania) e Wilson Lima (União Brasil) estão empatados em 30% das intenções de voto.

A pesquisa ouviu 800 pessoas entre os dias 21 e 23 de agosto em 20 cidades amazonenses. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) sob o número AM- 06012/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo Nº BR-09878/2022.

Na pergunta estimulada, Wilson, que é candidato à reeleição para o Governo do Amazonas, têm 30% da preferência, com empate técnico de seu adversário do partido Cidadania. Na pergunta espontânea, Wilson lidera isolado, com 25% das intenções de voto, contra 19% do segundo colocado.

Esta é a segunda pesquisa que mostra o crescimento consistente da preferência dos eleitores pela reeleição de Wilson Lima. No mês passado, pesquisa do Real Time Big Data, mostrou que as intenções de voto para reeleição do governador subiram nove pontos em pouco mais de dois meses. Saiu de 19% para 28%. No levantamento do Real Time Big Data, Wilson também lidera na pergunta espontânea sobre a intenção de votos.

Ações

Nos últimos dias, os candidatos mais bem posicionados nas pesquisas de intenção de voto ao Governo do Amazonas Wilson Lima (União Brasil) e Amazonino Mendes (Cidadania) realizaram algumas ações em Manaus e em municípios do interior do Amazonas.

Candidato à reeleição pelo União Brasil, o governador Wilson Lima, anunciou, nesta terça-feira (30), a realização de concurso público na área da assistência social, como compromisso para o próximo mandato.

Em encontro com assistentes sociais e com representantes de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) da capital e interior, no auditório da Universidade Nilton Lins, zona centro-sul de Manaus, Wilson também anunciou outras melhorias para a categoria.

“Para o próximo mandato eu quero assumir o compromisso de realizar concurso público para a assistência social. Vamos também regulamentar a carga horária da psicologia e estabelecer o piso salarial dos assistentes sociais e psicólogos”, afirmou o governador.

“Assim como estamos fazendo na saúde, vamos criar coordenações estaduais de assistência social nas calhas, para dar melhor apoio aos municípios. Vamos aumentar o cofinanciamento da assistência social para os municípios”, completou Wilson.

O governador também anunciou a construção de um Centro de Convivência da Família na zona leste de Manaus, para garantir o acesso da população da região a atividades sociais, culturais e de lazer.

Wilson participou do encontro com a integrantes da rede de assistência social acompanhado da primeira-dama do Amazonas, Taiana Lima; e da deputada estadual e candidata à reeleição, Alessandra Campêlo (PSC).

Além de organizações da capital, também participaram representantes da área social dos municípios de Manacapuru, Iranduba, Beruri, Itacoatiara, Rio Preto da Eva e Novo Airão.

Moradia

No programa eleitoral veiculado nesta quarta-feira (31) no rádio e na TV, o candidato Amazonino Mendes, da federação PSDB-Cidadania, firmou compromisso de construir dez mil casas populares no Amazonas. O ex-governador, em gestões passadas, garantiu a construção de mais de 80 mil moradias em Manaus e no interior do Estado.

Para Amazonino, é inadmissível governar sem direcionar o Executivo Estadual para as famílias que estão morando em condições subumanas na capital e no interior. “O que tem aqui é uma indignidade para com o nosso povo, a nossa gente sofrida. Vamos mudar tudo isso para valer”, diz o candidato.

A dona de casa Nilzomar de Souza, moradora do bairro Educandos, zona Sul de Manaus, disse que morar nessas condições é indigno para qualquer cidadão.

“Todos nós temos vontade de morar em uma área digna. Não é porque somos pobres que a gente vai viver como um bicho, morando pelo alagado. Quando as tábuas arrancam, com a força da água, todos perdem suas coisas. Eu tenho um netinho que fala assim: – ai, vovó, eu não gosto de vir para cá não, essa casa é muito velha. Eu me sinto muito envergonhada. A nossa fé é que mude tudo”, comentou a moradora.

* Com informações da assessoria

Leia mais:

Wilson Lima lidera corrida eleitoral em nova pesquisa e abre vantagem sobre Amazonino

Wilson Lima ganha direito de resposta sobre informações falsas divulgadas por Amazonino

Amazonino e Wilson empatam na disputa para o governo do AM