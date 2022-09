Flamengo fecha mês de agosto invicto e com aproveitamento quase perfeito

Em nove jogos, foram oito vitórias e apenas um empate, contra o Palmeiras fora de casa e com o time reserva.

Rio de Janeiro (RJ) – Além de praticamente confirmar o time na final da Libertadores, a goleada do Flamengo por 4 a 0 contra o Vélez Sarsfield, na Argentina, decretou o fim de um mês de agosto quase perfeito para o rubro-negro.

Veja o retrospecto do Flamengo em agosto:

Corinthians 0x2 Flamengo – Libertadores

São Paulo 0x2 Flamengo – Brasileiro

Flamengo 1×0 Corinthians – Libertadores

Flamengo 5×0 Athletico-PR – Brasileiro

Athletico-PR 0x1 Flamengo – Copa do Brasil

Palmeiras 1×1 Flamengo – Brasileiro

São Paulo 1×3 Flamengo – Copa do Brasil

Botafogo 0x1 Flamengo – Brasileiro

Velez 0x4 Flamengo – Libertadores

Diário Olé aponta Pedro como Maradona do jogo e exclama: “Flamengo é impossível”

A histórica goleada por 4 a 0 sobre o Vélez Sársfield, em Buenos Aires ganhou grande destaque no mais tradicional diário esportivo argentino, o “Olé”. Na capa do jornal, a manchete rubro-negra foi a seguinte: “El Fla es imposible (O Fla é impossível)”.

Com arranjos táticos, movimentações e comportamentos individuais, o Flamengo decidiu a semifinal antes mesmo do duelo derradeiro no Maracanã. O jogo mostrou um time completo para grandes desafios.

