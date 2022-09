Reforma e ampliação na Delegacia de Iranduba alcança 40% de conclusão

As obras já estão 40% concluídas com previsão de entrega para final do ano

Iranduba (AM) – Pela primeira vez desde sua inauguração, há cerca de duas décadas, a 31ª Delegacia Interativa de Polícia Civil de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus) recebe obras de reforma e ampliação. Os investimentos do Governo do Estado na revitalização da unidade policial são da ordem de R$ 573,5 mil.

A revitalização da unidade policial segue determinação do governador Wilson Lima. Só nas melhorias de infraestrutura do setor de segurança pública, o governo estadual mantém R$ 145,7 milhões em investimentos. É a segunda estrutura da Polícia Civil em Iranduba a receber melhorias. No distrito de Cacau Pirêra, o Posto de Policiamento teve suas obras inauguradas no início do ano.

As obras são realizadas por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e da Região Metropolitana de Manaus (Seinfra). A fiscal da obra, engenharia civil Ana Lúcia Sampaio, pontua quais mudanças estão sendo feitas para entregar à população a unidade pronta.

“Estão sendo retiradas as partes que estavam inadequadas, uma melhoria na área do depósito, para dar um conforto melhor a todos os funcionários. Uma adequação também será feita na área da frente. Vamos retirar o muro e vai ter espaço para seis viaturas. Na lateral, vamos ter estacionamento para a área pública”, explicou.

A engenheira complementa sobre a responsabilidade em entregar a obra pensando no bem-estar da população. “A reforma vai ser muito boa porque vai dar uma amplitude melhor, principalmente, para a população. Terá uma sala de atendimento, uma ampliação na sala do delegado com uma sala do delegado-adjunto, a área de investigação também vai ser uma área muito melhor adequada”, acrescentou.

Uma adequação também está sendo feita na área da frente da delegacia com a retirada do muro, abrindo espaço para caber mais viaturas. Na lateral, está sendo construído um estacionamento para o público.

O delegado Guilherme Torres, diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), explica que ao ser entregue pronta para a população, a delegacia reformada terá sua estrutura dobrada de tamanho para oferecer melhor comodidade à população.

“A população de Iranduba, agora, vai contar com uma estrutura de delegacia reformada, revitalizada, apta a atender a população. A reforma da delegacia vai praticamente dobrar o seu espaço físico”, disse.

Um dos ganhos com a reforma será a ampliação da receptação. “É o local onde as pessoas registram o Boletim de Ocorrência e vai praticamente triplicar de tamanho. Isso é importante para que a gente possa oferecer a população uma celeridade nos atendimentos, um melhor conforto no momento em que a população precisar se encaminhar até a delegacia de polícia”, disse.

Recentemente, o Posto de Policiamento Avançado do Distrito de Cacau Pirêra também recebeu revitalização. Entre as melhorias estão serviços de pinturas externa e interna do local, assim como a reforma do muro e pintura das grades.

“O posto do Cacau Pirêra, apesar de ser posto, conta com uma estrutura de delegacia, toda reformada com um ambiente salubre para poder receber a população, que agora conta com duas delegacias”, salientou Torres.

