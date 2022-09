Coletivo promove doação de mudas e ação em defesa da Amazônia no Centro de Manaus

Manaus (AM) – A Abaré Escola de Jornalismo realiza, em parceria com o Instituto Clima e Sociedade (iCS), ação de conscientização ambiental na manhã deste domingo (4), na tradicional feira da avenida Eduardo Ribeiro, no Centro Histórico de Manaus. O ato ocorre em alusão ao Dia da Amazônia, comemorado em 5 de setembro, e tem a intenção de alertar a população dos perigos provenientes da desinformação sobre a Amazônia.

Na ocasião, serão distribuídas 70 mudas de plantas, além da realização de palestras sobre os perigos decorrentes das mentiras disseminadas sobre desmatamento e queimadas na Amazônia. Ao fim, a equipe vai colar cartazes em formato de lambes nos muros do Centro, como forma de alerta e protesto.

Agenda positiva

Nos últimos anos, a Amazônia tem sido constantemente ameaçada por inúmeras atividades predatórias, reforçadas com a propagação de desinformação. A ação é uma resposta a esta situação.

“Nosso intuito, enquanto escola, é instigar nas pessoas essa curiosidade sobre o que as cerca e, principalmente, sobre o que elas recebem como ‘notícia’. Aliado a isso, incube-se a nós, a missão de adverti-las com algumas regras básicas de checagem de informação”, explica o editor-chefe da Abaré e coordenador da campanha, Gabriel Veras.

Ele complementa que “é fundamental informar à sociedade sobre as principais ameaças à biodiversidade da Amazônia que, muitas vezes, como tem sido nos últimos casos, se origina de discursos falaciosos de quem deveria governar e gerir questões climáticas e ambientais a nível federal. ”

Sobre a Abaré

Pioneira no ensino informal do jornalismo no Amazonas, a Abaré – Escola de Jornalismo foi fundada em 2020, com o intuito de democratizar o acesso às ferramentas de investigação jornalística e, com isso, tornar a sociedade amazonense a par de medidas e proposituras políticas.

A Abaré realiza, por meio das frentes de atuação, trabalhos voltados à Educação Midiática em escolas públicas de ensino fundamental e médio, coletivos e associações de moradores das zonas periféricas de Manaus.

Parceria com o iCS

O Instituto Clima e Sociedade (iCS) é uma organização filantrópica que apoia projetos e instituições que visam o fortalecimento da economia brasileira e do posicionamento geopolítico do país, além da redução da desigualdade por meio do enfrentamento das mudanças climáticas e soluções sustentáveis.

As instituições se juntaram para promover, de forma impactante, uma ação no coração da Amazônia, com o intuito de despertar nas pessoas o interesse pelas pautas socioambientais e pela checagem das notícias sobre a região.

*Com informações da assessoria

