Anitta para de seguir namorado nas redes sociais e faz desabafo: “felicidade é liberdade”

Anitta deixa de seguir seu namorado, o produtor musical Murda Beatz, no Instagram, e apagou as fotos do casal. O unfollow, notado pelos fãs, foi dado na terça-feira (6). Em meio a boatos sobre o fim do relacionamento, a artista brasileira também faz desabafo sobre se sentir usada nas redes sociais.

No mesmo dia, em seu Twitter, Anitta postou um texto sensível que fala sobre um pote de ouro ao final do arco-íris. Na publicação, ela ressalta que “felicidade é liberdade, e depender de um pote de ouro não é liberdade. Dependência é o oposto de liberdade, sem liberdade não há como amar a si mesmo. E só sabe amar o outro quem ama a si mesmo”.

Na sequência, ela tuitou de forma direta que “se sentir usada é uma bost*”. O desabafo gerou mais de 170 mil curtidas e diversas teorias sobre o suposto término com Murda Beatz.

Em meio a isso, o produtor canadense Murda Beatz também fez uma publicação que chamou a atenção dos fãs. Na quarta-feira (7), ele escreveu “Keep God First” (em tradução livre: “Deus em Primeiro Lugar”).

No Instagram, ele retribuiu o unfollow de Anitta. Mas, diferente da cantora, não excluiu todas as fotos em que aparecem juntos.

