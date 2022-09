Prefeito de Novo Airão vai gastar 4,2 milhões com aluguel de veículos e equipamento com motoristas

Novo Airão (AM) — Uma contratação publicada no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas na última terça-feira (6), aponta que o prefeito de Novo Airão, Frederico Júnior (PSC), vai gastar mais de R$ 4,2 milhões com aluguel de veículos e equipamentos com motoristas destinados à prefeitura daquele município distante 115 quilômetros de Manaus.

A empresa contratada para prestar os serviços foi Felipe Mesquita da Silva, inscrita no CNPJ 08.086.634/0001-10 com o valor do serviço em R$ 4.275.000,00 referente ao pregão presencial N° 037/2022.

A empresa tem um capital social de R$ 900 mil e está situada na rua Itaquara, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus.

A reportagem solicitou nota da Prefeitura de Novo Airão sobre o gasto com o aluguel de veículos com motorista, mas até o momento não recebeu retorno.

Outros gastos

A gestão do prefeito Frederico Júnior (PSC) tem chamado atenção por alguns gastos considerados exorbitantes. Em abril deste ano, o gestor de Novo Airão assinou a contratação de uma empresa especializada em desentupimento e limpeza de fossa séptica, semidoro, caixas de gordura e vasos sanitários, que irá receber R$ 1,6 milhão. A empresa é localizada em Itacoatiara.

Já em maio deste ano, Frederico Júnior (PSC) contratou no valor de R$ 3 milhões, três empresas para transporte escolar terrestre e fluvial situadas também em outros municípios, Manacapuru, Manaus e Rio Preto da Eva.

As três empresas são a Brasil Transporte Escolar e Turismo, Pimentel Turismo e Transporte e por último Itapuã Construções e Comércio de Materiais de Construção. A licitação ocorreu na modalidade Pregão Presencial N° 023/2022 CPL/PMNA.

Já em novembro de 2021, um contrato de R$ 15 milhões para pavimentação, recapeamento e construção de calçadas foi assinado por Frederico Júnior (PSC).

A empresa contratada foi a RNC Construtora, Serviços de Locação e Terraplanagem por meio do processo de licitação N° 002/2021 CML/PMNA.

O documento oficial não diz onde serão construidas as calçadas e sarjetas e nem quais ruas serão asfaltadas.

