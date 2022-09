Número de mortos em naufrágio em Belém sobe para 19

Belém (PA) – Mais um corpo foi encontrado, na manhã deste sábado (10), na ilha de Cotijuba, em Belém (PA). Com isso, subiu para 19 o número de mortes causadas pelo naufrágio de um barco, com mais de 82 tripulantes, que aconteceu na madrugada de quinta-feira (8).

O corpo localizado neste sábado já foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames necroscópicos e reconhecimento. Com ele, somam 11 mulheres, 5 homens e 3 crianças mortos após a tragédia.

O grupo de resgate de Corpo de Bombeiros Militar do Pará continua em ação conjunta para localizar todas as vítimas desaparecidas em decorrência do naufrágio.

*Com informações do Metrópoles