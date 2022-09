Wilson chega a 39% dos votos válidos e mantém liderança em nova pesquisa eleitoral

Manaus (AM) – Pesquisa divulgada pelo Instituto Real Time Big Data, nesta terça-feira, mostra que Wilson Lima tem 39% dos votos válidos no levantamento que entrevistou 1 mil pessoas, entre os dias 10 e 12 de setembro, na capital e interior. Wilson mantém liderança na corrida eleitoral, com seis pontos à frente do segundo colocado.

A pesquisa também mostra que, no segundo turno, Wilson tem 42% das intenções de voto, com empate técnico com o segundo colocado. A pesquisa do Real Time Big Data considera a margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado com o número AM-04749/2022.

Só cresce

As pesquisas divulgadas pelo Real Time Big Data têm demonstrado que as intenções de voto no governador vêm em trajetória de crescimento.

Em abril, Wilson tinha 19% das intenções de voto e, em julho, subiu para 28%. No levantamento divulgado nesta terça-feira, Wilson já está com 39% dos votos válidos, se distanciando do segundo colocado, Amazonino Mendes, com 33% das intenções.

