José Dumont afirma à polícia que imagens de pornografia infantil eram para ‘estudos’

Rio de Janeiro (RJ) – O ator José Dumont, de 72 anos, após ser confrontado com as imagens de pornografia infantil apreendidas em seu celular e no seu computador pessoal, confirmou, em depoimento prestado à polícia na quinta-feira (15), que as fotos eram de sua propriedade e faziam parte de um “estudo para a futura realização de um trabalho acerca do tema, sem tabus ou filtros”.

O ator disse ainda que conseguiu as imagens na internet e negou já ter fotografado, filmado, produzido ou editado imagens de crianças e adolescentes em contexto pornográfico.

José Dumont afirmou ainda aos policiais que não participa de grupos virtuais para trocas dessas imagens. O ator disse ainda que jamais comprou ou vendeu material com pornografia infantil e reafirmou, ao fim do depoimento, que apenas armazenava as imagens para “consultas e estudos.

Leia mais: Vídeo mostra momento em que ator José Dumont é preso por pedofilia

Os agentes cumpriam mandado de busca e apreensão na casa do ator, que mora no Catete, na Zona Sul do Rio, quando encontraram diversos vídeos pornográficos de menores no celular e no computador de Dumont. Detido, o artista foi levado para a sede da Dcav, no Centro do Rio, e em seguida transferido para a Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica. A investigação corre sob sigilo.

A defesa do ator ainda não se pronunciou sobre a prisão. José Dumont foi alvo de investigação em inquérito na Dcav pelo crime de estupro de vulnerável.

Polícia confirma aliciamento de menor de idade

Ator José Dumont presta depoimento

De acordo com a polícia, ele teria se aproveitado do prestígio e reconhecimento como ator para atrair a atenção de um adolescente de 12 anos, que era fã do suspeito. A denúncia partiu de vizinhos. Segundo a investigação, câmeras de segurança do condomínio onde ele mora flagraram o ator cometendo abusos contra o adolescente, como beijos e carícias.

A investigação aponta ainda que ele desenvolveu um relacionamento com o menino, oferecendo ajuda financeira e presentes, valendo-se da vulnerabilidade financeira da vítima para, a partir daí, fazer investidas com beijos na boca e carícias íntimas, que acabaram sendo captadas por câmeras de vigilância, dando início às investigações.

A polícia informou ainda que, durante as buscas, imagens e vídeos de sexo envolvendo crianças foram encontradas no computador pessoal e no celular do investigado, o que levou à prisão em flagrante.

A Justiça também tinha autorizado a quebra de sigilo de dados.

Com mais de 40 de carreira, José Dumont estava escalado para a novela “Todas as flores”, no Globoplay, plataforma de streaming da TV Globo, que tem estreia prevista para outubro. Em nota, a Globo afirmou que o ator foi retirado da trama, após a confirmação das denúncias.

Na tarde desta sexta-feira (16), deverá acontecer a audiência de custódia de José Dumont, preso ontem em flagrante por policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav), pelo crime de armazenamento de imagens de sexo envolvendo crianças.

O crime é previsto no Artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Leia mais:

Ator global José Dumont é preso suspeito de estupro e pedofilia

Vídeo mostra momento em que ator José Dumont é preso por pedofilia

Suspeito de pedofilia filmava abuso sexual de afilhadas