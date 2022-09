Preso em Manaus idoso condenado a 42 anos de prisão por estuprar netas

O crime ocorria desde que as vítimas tinham 10 e 11 anos

Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), deflagrou, na manhã desta sexta-feira (16/09), por volta das 6h30, ação policial que resultou na prisão de um homem de 75 anos, por estupro de vulnerável praticado contra suas netas. O crime ocorria desde que as vítimas tinham 10 e 11 anos.

A delegada Joyce Coelho, titular da unidade especializada disse que o homem foi preso em cumprimento de mandado de prisão em razão de sentença condenatória, no bairro Centro, zona sul.

“Iniciamos as investigações em 2018, na ocasião em que as vítimas formalizaram a denúncia contra o indivíduo. Durante escuta especializada, uma delas relatou que o ato criminoso começou em 2011, quando elas se mudaram para a capital amazonense, a fim de estudar”, disse.

Ainda segundo Joyce, as vítimas disseram, também, que o homem tinha um comportamento grosseiro com seus familiares, inclusive com elas, falando palavrões que atentavam contra a dignidade das menores.

“Em 2013, o criminoso consumou o estupro contra as vítimas, tocando em suas partes intimas e mantendo relações sexuais forçadas com elas, nas ocasiões em que a avó delas saia de casa”, esclareceu.

Joyce destacou que o homem proferia ameaças contra as meninas, além de dar dinheiro e presenteá-las com aparelhos celulares, em troca do silêncio das mesmas.

Ordem judicial

O mandado foi expedido no dia 1º de agosto deste ano, pelas juízas Carla Alexandra Simão Cordeiro e Articlina Oliveira Guimarães, da 2ª Vara Especializada em Crimes Contra Dignidade.

Procedimentos

O homem foi condenado a 42 anos, 2 meses e 6 dias de prisão por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.

