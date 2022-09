‘Todos aqui são vencedores’, diz prefeito David Almeida sobre a corrida ‘Manaus em Movimento’

A 1ª edição da corrida movimentou a noite de sábado, com o comparecimento de mais de 5 mil corredores de todas as idades ao complexo Ponta Negra

Manaus (AM) – O prefeito David Almeida participou da corrida “Manaus em Movimento”, evento esportivo criado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), na noite deste sábado (24), e destacou que a população manauara foi a grande vitoriosa do evento esportivo, criado para enfatizar a importância da incorporação das atividades físicas na rotina para uma vida mais saudável.

“A primeira edição desta corrida marca uma abordagem transversal para a promoção da saúde, que alia esporte e qualidade de vida. Todos aqui são vencedores e merecem o nosso reconhecimento e incentivo”, acentuou o prefeito.

Em clima de emoção e muitos aplausos, o atleta profissional Juarez Rosas, de 35 anos, cruzou em primeiro lugar a linha de chegada da corrida que movimentou o complexo turístico Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. Ele completou a prova 14 minutos e três segundos depois da largada, às 18h30.

Na categoria feminino a vencedora foi Franciane dos Santos Moura, de 32 anos, esposa de Juarez, que percorreu os cinco quilômetros em 18 minutos. A segunda colocação na categoria masculino foi de Leandro Costa, seguido por Elessom da Costa. No feminino, o segundo e o terceiro lugares ficaram com Genilce Santana e Keila Gisela Lima, respectivamente.

Ao receber o troféu de primeiro colocado, Juarez falou sobre a emoção de marcar sua estreia em um evento esportivo com um objetivo tão nobre: promover a saúde. “Essa iniciativa do prefeito David Almeida é muito importante, porque estimula as pessoas. Fiquei muito feliz porque vi crianças, idosos e pessoas portadoras de necessidades participando. Foi uma festa”, disse.

Esquenta

As atividades da corrida começaram antes das 18h30, hora oficial do início da prova. Desde as 17h, a Semsa promoveu apresentações artísticas e atividades integrativas para animar atletas e acompanhantes. A fanfarra Guerreiros de Hebron abriu a programação, por volta das 17h, seguida pela banda Oficial 80, que agitou o público com os sucessos dos anos 1980. Nesse horário também foram abertos os estandes montados pelos Distritos de Saúde da Secretaria, com informações sobre a relação entre exercícios físicos e aumento da qualidade de vida, associados à nutrição, bons hábitos de vida e exames preventivos.

Além de informação, o público circulante de um dos pontos turísticos mais importantes de Manaus pôde ter acesso a uma série de ações de saúde ofertadas pelas equipes da Semsa, como Cálculo de Índice de Massa Corporal (IMC), aferição de pressão arterial vacinação e atividades lúdicas, incluindo jogos e desafios.

A Semsa montou ainda uma estrutura de atendimento de urgência e emergência que contemplou duas ambulâncias do Serviço Móvel de Urgência (Samu 192), sendo uma Unidade de Suporte Avançado (USA) e uma Unidade de Suporte Básico (USB).

Estímulo

A 1ª edição da corrida Manaus em Movimento movimentou a noite de sábado, com o comparecimento de mais de 5 mil corredores de todas as idades ao complexo Ponta Negra.

Além dos inscritos no evento, que ofereceu 3,5 mil vagas de acesso gratuito, mediante a entrega de uma lata de leite para doação a instituições filantrópicas, a corrida contou com os corredores pipoca, aqueles que acompanham o percurso sem participação oficial.

A comemoração pela vitória não ficou restrita ao podium. Os competidores que conseguiram fazer o percurso em até 2 horas, receberam medalhas de participação como estímulo para dar prosseguimento às atividades físicas.

O aposentado Fernando Rodrigues, de 75 anos, estava muito feliz com sua medalha conquistada após cumprir o percurso em 24 minutos. “Essa corrida é uma preparação para a maratona internacional que vai acontecer em outubro. Estou me preparando com exercícios e uma dieta especial, mas não conto o meu segredo para ninguém “, reforçou.

