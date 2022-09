Mbappé assume relacionamento com modelo Ines Rau, segundo jornais franceses

De acordo com a imprensa internacional, o jogador francês Kylian Mbappé, de 23 anos, estaria com um novo affair, a modelo trans Ines Rau (32). Os rumores começaram em maio deste ano, quando o casal foi visto no iate do jogador, em Cannes. As informações foram divulgadas por jornais como “Corriere dello Sport”, da Itália, “Marca”, da Espanha, e outros.

Caso o relacionamento seja confirmado pelo jogador, Mbappé será o primeiro jogador de futebol a assumir um romance com uma mulher trans. Ines Rau foi a primeira trans a aparecer na capa da revista adulta Playboy.

Ines Rau e sua trajetória

A modelo e atriz Ines Rau nasceu na França e aos 16 anos passou por uma cirurgia de redesignação sexual. Em sua autobiografia intitulada de Femme (em tradução livre Mulher), no qual ela conta a história da sua transição, a modelo destaca pontos importantes sobre suas descobertas, medos e empoderamento.

“Eu vivi muito tempo sem falar que era uma pessoa trans. Eu namorei muito e quase esqueci. Eu tinha medo de nunca achar um namorado e ser vista como estranha. Aí eu pensei: ‘Você precisa apenas ser você mesma’. É uma salvação falar sobre sua própria verdade, seja seu gênero, sexualidade, o que for”, escreveu Ines.

Ataque nas redes sociais

O casal está sendo vítima de preconceito nas mídias sociais, principalmente de ataques transfóbicos. Nos jornais, a maioria dos títulos referencia Ines como “modelo trans”. Além disso, diariamente milhares de pessoas expõem seus preconceitos por meio de comentários, sobretudo no nicho futebolístico.

No contraponto aos ataques, muitos fãs do jogador e torcedores do Paris Saint-Germain mostraram apoio ao relacionamento entre Mbappé e Ines. Nas mídias sociais, muitos seguidores do casal pregaram respeito à diversidade, além de combate à transfobia por meio da explicação entre gênero e sexualidade.

