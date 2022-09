Edição 45 do Mr Cage definirá finalistas da categoria Pena e dará espaço para estreantes

Disputa do GP coloca os 4 melhores lutadores em atividade da categoria Pena do Amazonas na briga pelo título

Manaus (AM) – Considerado o evento mais tradicional de MMA do Amazonas e o maior do Norte do Brasil, o Mr Cage vai realizar a edição de número 45 no dia 6 de outubro, a partir das 20h, no Centro de Convenções do Manaus Plaza Shopping. Os ingressos já estão sendo vendidos na loja Gold Print, na Rua Pará, 140, bairro Vieiralves, Zona Centro-Sul da capital, pelo valor de R$ 70, no 1º lote.

O Mr Cage 45 faz parte do circuito de MMA da organização que conta com três eventos, sendo um já realizado em 8 de setembro e o último, que será realizado em 24 de novembro.

Na edição 45 do evento, a organização preparou um super Grand Prix da categoria Pena (até 66kg) com 2 grandes lutas que definirão os finalistas para a grande final, que será realizada na edição de novembro. A disputa coloca os 4 melhores lutadores em atividade da categoria do Amazonas na briga pelo cinturão. Na luta principal do evento, Francisco Araújo (Champions Factory/Ribeiro Bjj) enfrenta Thales Morais (Black MMA/Dindô Thai); já na luta co-principal, Max William (Team Ragnarok MMA) enfrenta Robson Fernando (CTT Chiquinho Top Team).

A expectativa é de grandes lutas por parte dos organizadores do evento. No card principal, ainda acontecem as seguintes lutas: Antônio Flash (Carioca Academy) contra Rodrigo Muralha (X-Union/AM Top Team), Francisco Japa (Monteiro) contra Isai Ramos (Carioca Academy) e Gabriel Maisena (Leandro Mar) contra Geovanni Barbosa (Team Lopes).

O Mr Cage 45 também contará com mais 3 lutas de estreantes no MMA. Uma grande oportunidade de revelar novas promessas para o esporte local.

*Com informações da assessoria

