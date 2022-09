Jovem é executado a tiros ao sair de barbearia no bairro Compensa, em Manaus

Manaus (AM) – Após ser surpreendido por criminosos, um jovem identificado como Saymon Souza Braga, de 20 anos, foi brutalmente assassinado no início da noite desta terça-feira (27), na rua Castelo Branco, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações de testemunhas, Saymon havia acabado de cortar o cabelo em uma barbearia e, no momento em que saia do local, suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo contra ele. Temendo represálias, as testemunhas preferiram não informar quantos eram e nem de que forma eles chegaram ao local do crime.

Saymon foi atingido e caiu agonizando em via pública, enquanto os suspeitos fugiam sem serem identificados. Os tiros atingiram a cabeça e as costas da vítima.

A vítima foi socorrida por vizinhos e familiares e encaminhada ao Serviço de Pronto-Atendimento Joventina Dias, no mesmo bairro, porém já estava morto ao dar entrada na unidade de saúde.

O corpo de Saymon foi encaminhado ao necrotério da unidade hospitalar e será removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML). A motivação do crime será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) que deve ouvir testemunhas e familiares.

