Homem é assassinado a tiros por pistoleiros em Manaus

Gustavo Freitas da Silva, de 37 anos, foi assassinado a tiros por pistoleiros, na noite desta quarta-feira (28), na rua Wilkens de Matos, no bairro Nossa Senhora Aparecida, na zona sul da capital amazonense.

De acordo com as informações repassadas à polícia, a vítima estava no local quando foi surpreendida por uma dupla armada que chegou efetuando vários tiros contra ele. Gustavo não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.

Ainda conforme as informações, testemunhas relataram que três criminosos chegaram em um carro, de placa e modelo não identificados, e estacionaram o veículo em frente a uma concessionária de energia no local, onde apenas dois homens saíram com as armas e realizaram o crime. Após a ação, os atiradores fugiram no carro.

Até o momento não há informações sobre os autores dos disparos, assim como a motivação do crime. Além disso, familiares não souberam informar se a Gustavo tinha algum rival. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Dehs) investiga o caso.

O corpo da vítima passou por procedimentos de perícia realizados pelos agentes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC). Posteriormente o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Homicídio na zona Oeste

Na madrugada desta quinta-feira (28), um homem identificado como Saimo Oliveira de Lima, de 45 anos, foi assassinado a pauladas, na avenida Padre Agostinho, no bairro Santo Antônio, na Zona Oeste.

Conforme as informações registradas no Boletim de Ocorrência (BO), o pai da vítima relatou que foi informado que o filho foi morto em uma feira. Ao se deslocar até o local, a mãe de Saimo o encontrou sem vida, com marcas de pauladas pelo corpo.

A polícia foi acionada, porém não há informações sobre quem foram os autores do crime e nem a motivação. A polícia isolou a área e acionou os demais órgãos que atuam no caso.

