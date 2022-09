Torcedores do Vasco se revoltam após empate: “Mais um ano de Série B”

O Vasco da Gama tropeçou mais uma vez na Série B do Brasileirão, desta vez diante do Londrina, concorrente direto ao acesso. Após o empate em 1 a 1, em São Januário, torcedores do clube foram às redes sociais expressar descontentamento com o time.

“O Vasco assinou hoje mais um ano de Série B”, comentou um perfil ligado ao clube.



“Que desânimo. Nunca vi displicência nesse nível em frente ao gol. O Vasco segue dando a vida para não subir e, se subir, o acesso não pode maquiar a incompetência desses caras. Inacreditável”, lamentou o influenciador Renato Vicente.



“O Vasco teve chances para vencer o jogo, mas isso diz muito mais sobre a fragilidade do Londrina do que a qualidade do jogo do Vasco, que é nenhuma. Indigência futebolística completa”, comentou o influenciador João Almirante.



O clube agora segue com a diferença de 3 pontos para o Tubarão. Quem encostou na briga pelo acesso foi o Sport, que empatou em número de pontos com o Londrina. O Vasco encara o time pernambucano no dia 16 de outubro, pela 35ª rodada.

O JOGO

Aos 8, Marlon Gomes recebeu no meio e arrancou em contra-ataque, sendo derrubado na entrada da área. Falta que Nenê cobrou por cima do gol. Um minuto depois, Andrey deixou Raniel na cara do gol, mas o camisa 9 mandou para fora.

Logo na sequência, Paulo Victor cobrou lateral forte na área, o goleiro adversário não segurou e Andrey aproveitou testando para o gol: VASCO 1 a 0. Aos 22, Alex Teixeira recebeu na área, limpou o goleiro e caiu, mas o árbitro mandou seguir.

Aos 17, Nenê cobrou escanteio fechado e o goleiro afastou. Aos 21, Marlon Gomes arrancou pela esquerda, tocou em Nenê na ultrapassagem. O camisa 10 cruzou para trás e Eguinaldo desviou disputando espaço com o zagueiro, parando em boa defesa do goleiro. Dois minutos depois, Eguinaldo arriscou bom chute de fora e ganhou um escanteio. Aos 39, o adversário empatou: 1 a 1. Aos 42, Raniel deixou Andrey de frente para o gol e o camisa 8 buscou o canto, mas mandou para fora.

O Vasco começou em cima na segunda etapa. Logo aos 2 minutos, Raniel recebeu em profundidade de Marlon Gomes, tentou a cavadinha e parou no goleiro. Dois minutos depois, Figueiredo cruzou da esquerda e Raniel tentou o desvio, que acabou atrapalhando Marlon Gomes. Aos 14, Andrey recebeu lançamento e ajeitou de peito para Alex Teixeira, que bateu pressionado e parou na boa defesa do goleiro.

Aos 20, Alex Teixeira tentou o chute da entrada da área, a bola desviou na defesa e saiu em escanteio. Aos 26, Léo Matos cruzou no segundo pau e Andrey chegou cabeceando por cima do gol. Aos 32, Erick recebeu de Gabriel Pec e bateu cruzado, obrigando o goleiro a fazer uma linda defesa.

*Vasco

Leia mais:

Flamengo inicia regressiva e Conmebol prepara final

Briga entre torcidas termina com três baleados

Seleção de vôlei sentado treina em Manaus