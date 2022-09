Jogos dos Servidores abrem inscrições em Manaus

As inscrições começam nesta sexta-feira (30) e seguem até o dia 7 de outubro

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus abre as inscrições para os Jogos de Integração dos Servidores da Secretaria Municipal de Educação (JISS/Semed) de 2022. A atividade esportiva é direcionada para os servidores estatutários, temporários e comissionados da rede municipal de ensino.

As inscrições começam nesta sexta-feira (30) e seguem até o dia 7 de outubro, via formulário eletrônico, que pode ser acessado no link https://tinyurl.com/3u2zkemt.

Os jogos serão disputados em 11 modalidades, sendo cinco coletivas e seis individuais. As modalidades individuais se dividem em: badminton (masculino/feminino); dominó (livre); natação (masculino/feminino); tênis de mesa (masculino/feminino); xadrez (masculino/feminino); corrida de pedestre e caminhada (masculino/feminino).

As modalidades coletivas serão basquetebol 3X3 (feminino/masculino), mínimo três e máximo quatro inscritos; futebol society (masculino), mínimo sete e máximo 16; futsal (feminino/masculino), mínimo cinco e máximo 12; queimada (feminino) com mínimo 10 e máximo 14 integrantes; e vôlei de praia 4X4 (feminino/masculino) com mínimo quatro e máximo seis integrantes.

Será permitida a participação de dois colaboradores terceirizados ou estagiários somente em uma equipe de modalidade coletiva e cada servidor poderá participar, no máximo, em duas modalidades coletivas, uma individual ou duas individuais e uma coletiva.

A ação será dividida em duas categorias: Adulta de 18 anos até 39 anos; e Máster, a partir de 40 anos. Vale ressaltar que o servidor a partir de 40 anos poderá se inscrever na categoria Adulto.

Por outro lado, o servidor até 39 anos não poderá se inscrever na categoria Máster. Não será permitido ao mesmo servidor participar em uma mesma modalidade em duas categorias diferentes.

A primeira edição do evento aconteceu em 2021, reunindo mais de 2 mil competidores, sendo que só nas modalidades de queimada competiram 20 equipes e no futsal, a mesma quantidade.

Segundo o coordenador do evento, Ronaldo Barreto, a atividade além de propiciar a prática desportiva oportuniza o entretenimento e integração entre os servidores da Semed.

“Esse evento oferece uma oportunidade de o servidor poder se integrar, participar, brincar, se divertir, rever amigos e praticar o esporte dentro daquilo que vem sendo desenvolvido dentro da cidade de Manaus pelo nosso prefeito David Almeida, e pela nossa secretária municipal de Educação, professora Dulce Almeida, que é a promoção da prática do esporte dentro da Secretaria Municipal de Educação”, ressaltou o coordenador.

Os jogos começam oficialmente dia 26 de outubro e seguem até o dia 28 de novembro.

*Com informações da Prefeitura de Manaus

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Em carta, servidores do Inpa criticam regimento que extingue coordenação de pesquisa

Abono Fundef: ex-servidores da Seduc ou herdeiros devem solicitar benefício no AM

Projeto com aula de espanhol para filhos de servidores inicia em Manaus