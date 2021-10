Pronto-Socorro da Criança da Zona Sul recebe raio-X digital em Manaus

A iniciativa faz parte do Programa Saúde Amazonas. | Foto: Rodrigo Santos/SES-AM

Manaus (AM) - O Hospital e Pronto-Socorro da Criança (HPSC) Zona Sul recebeu, na quarta-feira (7), um aparelho de raio-X digital. A iniciativa faz parte do Programa Saúde Amazonas, por meio do projeto de renovação e revitalização do parque de imagens das unidades da rede estadual de saúde.

O secretário de Estado de Saúde, Anoar Samad acompanhou a entrega do equipamento e da nova sala de raio-X. Ele também visitou os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e de enfermaria da unidade. A renovação do parque de imagem com a instalação de aparelhos modernos e digitais está inserida na modernização da rede planejada pelo Governo do Amazonas.

De acordo com o gerente de Urgência e Emergência da SES-AM, João Paulo Lima, o raio-X digital substituiu o aparelho antigo de radiologia e representa a modernização do sistema público de saúde do Estado.

" Foi entregue o equipamento com a modernização da sala, adequação e humanização para que as crianças se sintam à vontade na hora de realizar o procedimento. A equipe da unidade está de parabéns por ter conseguido realizar um trabalho fantástico e colocar à disposição da população. " João Paulo Lima, gerente de Urgência e Emergência da SES-AM

O aparelho vai possibilitar atendimentos mais ágeis à população e otimizar o processo de avaliação médica, conforme a diretora do hospital, Alessandra dos Santos.

" Esse equipamento vem em boa hora. Vai colaborar conosco, nos ajudar na agilidade para liberar o paciente na hora. Ele entra, fica na observação e às vezes um exame, o resultado do raio-X já é liberado com mais agilidade. Agradeço ao secretário de saúde, Dr. Anoar e aos demais secretários. A unidade toda está feliz com essa entrega e hoje a gente já começa a utilizar o equipamento. " Alessandra dos Santos, enfermeira e diretora do hospital.

Atendimento

O HPSC Zona Sul tem 80 leitos, sendo 65 de enfermaria e 15 de UTI, além de uma enfermaria de observação com capacidade para atender 27 crianças/adolescentes e quatro leitos de sala vermelha.

A unidade, referência no atendimento infantil de pacientes graves com Covid-19, atende as especialidades médicas de pediatria, ortopedia, cirurgia, nefrologia e cardiologia.

Exames de raio-X, laboratoriais e de ultrassonografia são realizados no hospital, localizado na avenida Codajás, Cachoeirinha, zona Sul de Manaus.



A iniciativa faz parte do Programa Saúde Amazonas. | Foto: Rodrigo Santos/SES-AM

Renovação

Com investimento na ordem de R$ 9,8 milhões, o Governo do Amazonas adquiriu 39 novos equipamentos de raio-X e também investiu na aquisição de outros aparelhos para renovação do parque de imagem das unidades de saúde.

Entre os itens estão equipamentos de ultrassom, ecocardiograma, digitalizadores de imagens de alta resolução, tomógrafos, eletrocardiógrafos, eletroencefalógrafos, distribuídos na capital e nos municípios do interior do estado.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Obras de reparos avançam na Policlínica Cardoso Fontes

Seas-AM investe em novos equipamentos de imagem para rede de saúde