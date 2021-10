Vigilância em Saúde do AM distribui material educativo de prevenção

O evento ocorreu na sede da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) | Foto: Kássio Moraes -FVS-RCP

MANAUS (AM) - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) entregou, nesta quinta-feira (7), kits de produtos de educação em saúde voltados para prevenção de desastres do Programa Estadual Vigidesastres, no 20º Fórum Permanente das Secretarias Municipais de Meio Ambiente do Amazonas. Cada secretário municipal recebeu uma cópia do conteúdo.

O evento ocorreu na sede da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema).

A atuação do Vigidesastres tem a finalidade de educar os municípios sobre a prevenção de desastres, de causas naturais ou não, e reduzir o número de desastres no Amazonas.





A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, explica que é uma oportunidade de divulgar o trabalho da instituição, além de fortalecer a relação com o interior do estado.



" Estado e municípios trabalham juntos, da mesma forma que saúde e meio ambiente devem estar alinhados pelo bem da população amazonense. " Tatyana Amorim, diretora-presidente da FVS-RCP

Material educativo foi entregue aos secretários municipais de meio ambiente – FOTO- Kássio Moraes -FVS-RCP

Para o coordenador estadual do Vigidesastres, Renato Souza, o material desenvolvido pela FVS-RCP, será de grande auxílio para os municípios.

" Estamos ampliando as ações do Vigidesastres para os municípios do Estado, com ênfase na educação em saúde ambiental. Nossos produtos contêm orientações e informações para prevenção e agir diante de desastres ambientais. " Renato Souza, coordenador estadual do Vigidesastres

A assessora do Núcleo de Educação Ambiental da Sema, Maria Edilene Sousa, agradeceu pela parceria, destacando a importância que o material representa.

" O material produzido pela FVS-RCP irá auxiliar nossos secretários nas questões ambientais que fazem parte de suas realidades, como a cheia e a estiagem dos rios. O conhecimento adquirido por eles será passado para as comunidades ribeirinhas, o que é muito relevante. " Maria Edilene Sousa, assessora do Núcleo de Educação Ambiental da Sema

Referência

A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas e atua no monitoramento de doenças no estado.

A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus.

