Pesquisa Datafolha para presidente: Lula tem 50% dos votos válidos; Bolsonaro, 36%

Brasília (DF) – Pesquisa Datafolha sobre a disputa presidencial divulgada nesta quinta-feira (29) mostra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 50% dos votos válidos, contra 36% de Jair Bolsonaro (PL). O primeiro turno das eleições acontece no domingo (2).

Os votos válidos, que excluem os votos em branco e nulos, determinam o resultado das eleições. Nas disputas para presidente e governador, o candidato que atinge mais de 50% dos votos válidos vence as eleições no primeiro turno. Caso nenhum alcance esse percentual, é realizado um segundo turno.

Na sequência, aparecem Ciro Gomes (PDT), com 6%; Simone Tebet (MDB), com 5%; Soraya Thronicke (União Brasil), com 1%.

Primeiro turno – votos válidos

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – 50%

Jair Bolsonaro (PL) – 36%

Ciro Gomes (PDT) – 6%

Simone Tebet (MDB) – 5%

Soraya Thronicke (União) — 1%

No cenário de votos totais, Lula tem 48% das intenções de voto, e Bolsonaro, 34%. Na sequência aparecem Ciro Gomes, com 6%, e Simone Tebet, com 5%.

Primeiro turno – votos totais

Intenção de voto estimulada para presidente

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — 48%

Jair Bolsonaro (PL) — 34%

Ciro Gomes (PDT) — 6%

Simone Tebet (MDB) — 5%

Soraya Thronicke (União) — 1%

Felipe D’Avila (Novo) – 0

Sofia Manzano (PCB) – 0

Vera Lucia (PSTU) – 0

Leonardo Péricles (UP) – 0

José Maria Eymael (DC) – 0

Padre Kelmon (PTB) – 0

Brancos e nulos – 3%

Indecisos – 2%

*Com informações da CNN

