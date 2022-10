Ipespe/Abrapel: Lula tem 49% e chance de vencer no 1º turno; Bolsonaro, 35%

Pesquisa do Ipespe para presidente em parceria com a Abrapel (Associação Brasileira de Pesquisas Eleitorais), realizada por telefone e divulgada hoje, aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como líder na corrida ao Palácio do Planalto com 49% dos votos válidos – quando são descartados os votos em branco, nulos e os eleitores indecisos. O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, aparece em segundo lugar, com 35%.

Como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, o petista varia de 46% a 52% e, portanto, há possibilidade de vitória no primeiro turno.

Segundo a Lei das Eleições do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), para o candidato vencer a eleição sem necessidade de segundo turno ele precisa de 50% dos votos válidos mais um. Essa foi a primeira vez que a sondagem divulgou o resultado em votos válidos.

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) ficou com 8%, enquanto a senadora Simone Tebet (MDB) teve 7%. Considerando a margem de erro, os dois estão tecnicamente empatados.

A senadora Soraya Thronicke (União Brasil) e Padre Kelmon (PTB) ficaram com 1% cada —ambos empatam com Tebet, mas não com Ciro. O cientista político Luiz Felipe D’Avila (Novo) e o técnico em mecatrônica Leonardo Péricles (UP) foram citados, mas não chegaram a 1%. Os demais candidatos não pontuaram.

Lula venceria Bolsonaro em eventual segundo turno

O instituto também simulou um cenário de segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Neste caso, o petista venceria com 59% dos votos válidos, contra 41% do atual presidente.

