Eleições: AM registra transporte ilegal, compra de votos e falsidade ideológica

Manaus (AM) – A ação conjunta das forças de Segurança Pública do Amazonas durante o primeiro turno das eleições deste domingo (2), será acompanhada, em tempo real, a partir do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), em Manaus. Toda a atividade é acompanhada pelo Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), em Brasília.

Em todo o Amazonas, cerca de seis mil agentes da segurança pública estão mobilizados para garantir a segurança do pleito. Além disso, a operação conta com viaturas e embarcações, além de uma aeronave está empregada para a ação no estado.

Até às 13h30 deste domingo (2), a Operação Eleições 2022 registrou em todo o Amazonas:

• 07 casos de compra de votos

• 03 ocorrências de boca de urna

• 01 ocorrência de violação de sigilo do voto

• 00 ocorrências de propaganda irregular

• 01 ocorrência de transporte ilegal de eleitores

• 05 ocorrências de falsidade ideológica na esfera eleitoral

• 607 materiais de campanha apreendidos

• 23 ocorrências de condução/detenção de eleitores

Operação Eleições 2022

A Operação Eleições 2022 tem como objetivo garantir a segurança dos brasileiros durante o período de votação. Além dos representantes institucionais das 27 unidades federativas, também participam: representantes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), das Polícias Civis e Militares, da Polícia Federal (PF), da Polícia Rodoviária Federal (PRF), dos Corpos de Bombeiros Militares, do Ministério da Defesa, da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), das Secretarias de Segurança Pública e Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec).

Participam da operação Eleições 2022, além de órgãos ligados à SSP-AM, representantes do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc-AM), Casa Militar, Comando Militar da Amazônia (CMA), Polícia Federal (PF/AM), Agência Nacional de Telecomunicações, bem como as operadoras de telefonia e internet, Secretaria Municipal de Educação (Semed), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), entre outros.

