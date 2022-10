Cabeça humana é encontrada em bueiro na Zona Norte

Manaus (AM) – Uma cabeça humana do sexo masculino, foi encontrada em um bueiro no início da noite desta quarta-feira (5), no Ramal Santa Marta, da comunidade Jesus Me Deu, na Zona Norte da capital. O fato chocou moradores da localidade.

De acordo com o subtenente Bahia da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a cabeça que estava próxima a um balde, foi encontrada por pessoas que passaram próximo ao bueiro. Imediatamente a polícia foi acionada e isolou a área.

A cabeça já estava em estado de decomposição. Equipes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) foram acionados para realizaram a perícia no material humano encontrado. Após os procedimentos, a cabeça foi removida pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).

Até o momento, a vítima permanece sem identificação. O restante do corpo não foi localizado pelas autoridades.

A investigação do caso está a cargo da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) que deve apurar as circunstâncias, autoria e motivação do crime.

Leia Mais:

Corpo de homem é encontrado com marca de tiro na cabeça no Tarumã

Cabeça humana é encontrada por pedestres próximo a igarapé em Manaus

Cabeça humana é encontrada dentro de bolsa abandonada em praça no AM