Ex-policial mata pelo menos 37 pessoas na Tailândia; 22 eram crianças 

Mundo – Um ex-policial cometeu um atentado em Uthai Sawan, no nordeste da Tailândia, que deixou pelo menos 37 pessoas mortas, entre elas, 22 crianças. O homem abriu fogo em uma creche da cidade, também matou a esposa e o filho, e depois cometeu suicídio. O crime aconteceu nesta quinta-feira (5).

De acordo com o último comunicado da Polícia sobre o crime ocorrido por volta do meio-dia pelo horário local (1h no horário de Manaus), ainda havia 15 feridos, sendo oito deles em estado grave.

O apontado pelas autoridades como responsável pelo massacre é um homem de 34 anos, identificado como Panya Kamrab, que foi afastado da polícia por posse de drogas. Ele estava armado com uma espingarda, uma pistola e uma faca, e teria ficado agitado ao chegar à creche e descobrir que seu filho não estava lá.

“Confirmamos que o criminoso disparou contra si mesmo e morreu”, indica comunicado divulgado pela polícia no Facebook.

O homem acusado pela autoria do massacre disparou com um rifle automático em quem estava em uma creche na província de Nongbua Lamphu, que recebe, habitualmente, crianças de dois a cinco anos. Imagens divulgadas pela polícia local mostram dezenas de corpos em diferentes pontos da instituição de ensino. Algumas das crianças mortas tinham apenas dois anos e foram atacadas enquanto dormiam.

A maioria dos feridos foram enviados para o hospital Nong Bua Lamphu, que solicitou “com urgência” que os cidadãos doem sangue de todos os tipos, segundo indica a imprensa local.

O primeiro-ministro do país, Prayut Chan-ocha, manifestou condolências às famílias das vítimas. Esse é o segundo caso recente de tiroteio envolvendo a polícia na Tailândia. No mês passado, um oficial da ativa matou dois colegas e feriu outro na Escola de Guerra do Comando de Treinamento do exército, em Bangcoc.

Tragédia seria maior

A diretora da escola, Nanticha Panchum, afirmou que o filho de Kamrab era aluno da creche, mas não aparecia havia um mês. O pai costumava levar o filho até a unidade e era sempre educado e conversador, ela disse.

Panchum acrescentou que, normalmente, há mais de 90 crianças no dia-a-dia da creche, mas nesta quinta-feira pouco mais de 20 compareceram devido ao mau tempo e à quebra de um ônibus escolar.

*Com informações de BBC

