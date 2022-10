Rapper Kanye West está namorando modelo brasileira, afirma revista

O rapper americano Kanye West, de 45 anos, está namorando Juliana Nalú. A informação foi confirmada pela assessoria da modelo brasileira, após os dois terem sido flagrados juntinhos em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A beldade se tornou o centro das atenções após ter sido notada por ele durante uma festa da ex-cunhada, Kendall Jenner, no qual utilizava um cropped preto e shorts. Posteriormente, ela foi convidada para estrelar alguns trabalhos da marca da ex-mulher do músico, Kim Kardashian.

Em fevereiro deste ano, Juliana Nalú contou detalhes de como o primeiro encontro com Kanye West. “Eu estava no Nice Guy, em Los Angeles. Em certo momento, o Kanye me abordou sorrindo e disse: ‘Adorei seu look, amei muito!’. Agradeci e me apresentei e, na mesma hora, ele chamou a assistente, pedindo para que ela pegasse meu contato pois ele tinha interesse em fazer futuros trabalhos comigo na moda”, disse, na época.

Sobre a modelo

Juliana Nalú, de 23 anos, foi nascida e criada no Complexo do Chapadão, no Rio de Janeiro. Desde os 14, ela deixou a comunidade onde morava com a família para estrelar campanhas ao redor do mundo, além de participação em clipes de cantores como Chris Brown.

Além do mudo da moda, a jovem é formada em artes cênicas pela CAL – Casa das Artes de Laranjeiras, e pôde ter sido vista no último capítulo da novela Segundo Sol (2018), da Globo, como par romântico de Chay Suede na trama.

Na vida pessoal, Juliana Nalú também ficou conhecida por ter namorado o rapper L7nnon, e após o término do relacionamento, foi morar de vez em Los Angeles. Nas redes sociais, ela possui quase meio milhão de seguidores no Instagram.

*Com informações do Correio Braziliense

Leia mais:

Os Simpsons participam da Semana de Moda em Paris; confira

Rapper Cardi B reage a comparação com Inês Brasil e viraliza na web: ‘Irmã perdida’

Estudos afirmam que o consumo de ovo na infância ajuda no desenvolvimento do cérebro