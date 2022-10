Adolescente é executado com 19 tiros no bairro Compensa

Manaus (AM) – Um adolescente identificado como Robert Lima Batista, de 16 anos, foi brutalmente assassinado a tiros na noite desta segunda-feira (10), na rua Paraíso, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus.

De acordo com testemunhas, Robert estava na frente da casa onde morava quando dois indivíduos em uma motocicleta chegaram no local armados. Eles efetuaram vários disparos contra o jovem.

Robert ficou agonizando no local e os suspeitos fugiram. Ele ainda chegou a ser socorrido por familiares e encaminhado ao Serviço de Pronto-Atendimento Joventina Dias, naquele mesmo bairro, mas não resistiu aos ferimentos.

Foram constatadas 19 perfurações por arma de fogo no corpo dele, sendo nove no ombro esquerdo, oito no rosto, uma no cotovelo esquerdo e uma no tórax. O corpo foi encaminhado ao necrotério da unidade hospitalar.

A motivação do crime será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. O crime tem características de execução.

O corpo do jovem será removido por equipes do Instituto Médico Legal (IML) e passará por exame de necrópsia. Testemunhas devem ser ouvidas pelas autoridades.

