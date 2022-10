Teatro Amazonas traz agenda em ritmo de boi, teatro e concertos, de terça a domingo

Manaus (AM)- O Teatro Amazonas será o palco de apresentações especiais, que vão da música erudita, passando pelo teatro, até o ritmo do boi-bumbá.

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa divulga os principais eventos de terça-feira a domingo (18 a 23).

Na terça-feira (18), a Orquestra de Violões do Amazonas (Ovam) apresenta o espetáculo “Série Concertos II”, às 20h, uma proposta de trabalho na linha mais erudita, com participação de músicos solistas que desenvolvem um trabalho imperdível, com obras de Bach, Mendelssohn e Telemann.

Já na quarta-feira (19), a apresentação “O Cantar da Sereia” com a levantadora de toadas Luanita Rangel, chega ao Teatro Amazonas, às 20h.

O show traz uma das lendas mais conhecidas da cultura amazonense, em que uma mulher metade peixe atrai os pescadores para o fundo do rio, por meio de sua voz e beleza.

A Amazonas Filarmônica, em conjunto com as mulheres do Coral do Amazonas, ambos corpos artísticos do Governo do Amazonas, apresenta-se na quinta-feira (20), às 20h, no Teatro Amazonas com o espetáculo “Obras Orquestrais de Claude Debussy”.

No domingo (23), ao longo do dia, acontecerá a “Mostra Interarte 2022 – Um Dia Teatral”, com dez peças teatrais da companhia e escola de teatro Interarte.

Os ingressos para as sessões que acontecem às 10h, 14h e 18h são vendidos na bilheteria do Teatro Amazonas.

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Venda de ingressos promocionais para show do Oficina G3 termina no fim de semana

Teatro Amazonas recebe encontro de Tenores do Brasil

Festival de Teatro da Amazônia anuncia vencedores