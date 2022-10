Em campanha, governo federal aumentou repasses sociais em R$ 21 bilhões

Desde agosto, mês de início da campanha eleitoral, o governo federal aumentou em pelo menos R$ 21 bilhões os repasses de dinheiro direto para eleitores que são beneficiários de programas sociais.

O ritmo da transferência de recursos para os eleitores ganhou velocidade em outubro, enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL) tenta reverter a diferença de 6,2 milhões de votos que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve no primeiro turno.

Não é possível saber o número total de pessoas impactadas pelo montante porque cada uma pode receber mais de um benefício. Para referência, o total de beneficiários do Auxílio Brasil é de 21,1 milhões de pessoas —em famílias que vão de uma a oito pessoas.

Os cálculos foram feitos pelo UOL a partir de dados oficiais e consideram sete mudanças na concessão de benefícios ocorridas a partir de agosto. Procurada, a Presidência da República não respondeu.

A medida de maior impacto é o aumento de R$ 400 para R$ 600 no Auxílio Brasil, válido de agosto a dezembro. A mudança destinou aos beneficiários R$ 10,9 bilhões adicionais, até agora.

Outros R$ 4,6 bilhões foram gastos com 3 milhões de novos beneficiários que entraram no programa desde agosto —só em outubro, houve um acréscimo de quase 500 mil beneficiários. Antes disso, de fevereiro a julho, o número de beneficiários tinha ficado estável.

O resultado está se refletindo nas pesquisas. De acordo com o Datafolha de 19 de outubro, em apenas cinco dias, Bolsonaro foi de 33% para 40% entre quem diz receber Auxílio Brasil. Já Lula passou de 62% para 56%.

Já após o primeiro turno, a Caixa Econômica Federal começou a conceder dinheiro para beneficiários do Auxílio Brasil e do Benefício de Prestação Continuada (BPC), com um empréstimo consignado cujo lastro é o próprio valor mensal pago pelo governo.

Em apenas três dias de operação, de 11 a 13 de outubro, a Caixa distribuiu R$ 1,8 bilhão aos beneficiários dos programas sociais (em média, R$ 2.600 em cada empréstimo, cuja taxa de juros é de 50% ao ano).

Outras 13 instituições financeiras privadas foram autorizadas a emprestar o consignado do Auxílio Brasil. A reportagem entrou em contato com todas. Confirmaram ter concedido créditos: Banco Pan e Zema Financeira —ligada à família do governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), apoiador de Bolsonaro.

As instituições, no entanto, não informaram o volume emprestado. O Banco Pan já teria ultrapassado R$ 1 bilhão, segundo coluna de Míriam Leitão no jornal O Globo —valor não incluído nos cálculos do UOL.

Caminhoneiros, taxistas e auxílio gás

Outras mudanças que ampliaram o repasse de dinheiro desde agosto foram o Benefício Caminhoneiro e o Benefício Taxista, no valor de R$ 6.000, pagos à prestação. As duas primeiras parcelas foram pagas concedidas em agosto, de uma só vez. Em setembro e outubro, a terceira e a quarta partes.

Após o primeiro turno, o governo anunciou que avalia pagar uma parcela adicional, no fim do ano, e também antecipou as datas de pagamento das parcelas finais, em novembro e dezembro.

No total, os caminhoneiros receberam R$ 1,49 bilhão até agora, segundo o Ministério do Trabalho e Previdência. Já os taxistas, R$ 1,23 bilhão. O número total de beneficiários passa de 650 mil.

Outra mudança em auxílios sociais iniciada a partir de agosto foi a duplicação do valor do Auxílio Gás. Antes, o benefício custeava metade do valor médio do botijão de gás a cada dois meses. A partir de agosto, passou a bancar a totalidade do botijão.

A mudança aumentou os repasses em R$ 630 milhões de agosto a outubro, segundo cálculos do UOL. O número de beneficiários também aumentou em 300 mil, o que elevou as transferências de recursos em mais R$ 34 milhões.

*Com informações do Uol

Leia mais:

Governo Federal diminui verba de programas alimentares no Orçamento de 2023

Governo federal avalia fatiar reforma tributária para bancar Auxílio Brasil

Caixa começa a pagar parcela de outubro do Auxílio Brasil